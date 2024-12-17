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正式決裂 豐原慈濟宮明天到地檢署控告市議員邱愛珊加重誹謗

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原慈濟宮昨天函文台中市政民政局，正式解除副主委職務。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮昨天函文台中市政民政局，正式解除副主委職務。記者游振昇／攝影

台中市議員邱愛珊上周在市議會質詢時，指豐原慈濟宮財務不透明，主委陳誌鋒涉及背信、侵占，委員涉「分一杯羹」，陳誌鋒今天說，邱愛珊嚴重傷害廟譽，指委員「分一杯羹」，廟方及委員明天要到台中地檢署告邱愛珊加重誹謗罪，邱愛珊說，她基於選民期望提出質疑，廟方要告她只能接受。

市議員邱愛珊的丈夫是豐原慈濟宮副主委魏隆琪，廟方昨天函文到台中市民政局，表明已解除魏隆琪的副主委職務。

邱愛珊上周在市議會總質詢時提出豐原慈濟宮許多問題，包括竄改歷史，彩繪百年石龍柱引起文史專家抗議文化資產毀損，也指控主委陳誌鋒涉嫌勾結廟內部分人，偽造文書向廠商收取回扣、挪用公款。

陳誌鋒說，慈濟宮是民間團體，邱愛珊的質疑「無關市政」，「議員的權責有這麼大嗎」，他說魏隆琪不滿副主委職務被解除，邱愛珊挾怨報復，他說邱指控委員「分一杯羹」說法，多位委員不忍了，廟方明天要開記者會，再到台中地檢署控告邱愛珊加重誹謗罪。

邱愛珊表示，她基於選民期待才在議會發聲，議會質詢的都是信徒的質疑內容，廟方只要說明澄清就好，她丈夫魏隆琪在豐原慈濟宮開會多次反應建議，寄出存證信函也得不到回應，她說廟方要告只能接受，她在議會有言論免責權。

台中市 慈濟 議員 豐原

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