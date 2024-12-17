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豐原慈濟宫函文民政局解除副主委職務 魏隆琪：會捍衛清白

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
豐原慈濟宮昨天正式行文台中市民政局，說明解除副主委魏隆琪職務。記者游振昇／攝影
豐原慈濟宮昨天正式行文台中市民政局，說明解除副主委魏隆琪職務。記者游振昇／攝影

豐原慈濟宮昨天正式行文台中市民政局說明解除副主委魏隆琪職務，公文指出魏隆琪言行損壞廟方利益和聲譽，違反道教規律行為，魏隆琪今天反駁說，他只是講出該講的話，他會循法律途徑捍衛自己清白。

台中市民政局長吳世瑋表示，豐原濟宮組織章程規定副主委是由主委聘任，主委解除副主委職務沒有問題，但章程未規定解聘副主委程序，在慈濟宮未依章程罷免或註銷信徒資格前，魏隆琪的信徒及委員資格都還在。

豐原慈濟宮今年陸續有彩繪龍柱、建醮收丁口錢等爭議，台中市議員邱愛珊是豐原慈濟宮副主委魏隆琪之妻，她上周在市議會質詢提出慈濟宮爭議時淚灑議場，慈濟宮正副主委不合傳聞更激烈，慈濟宮主委陳誌鋒說，今年3月在廟口及11月的委監會中已明確告知魏隆琪開除其副主委職務，昨天正式行文民政局，解除副主委魏隆琪的委任。

慈濟宮的函文民政局內容，指魏隆琪的言行長期違反慈濟宮的組章程，違背章程，損壞該宮利益及聲譽，或違反道教規律行為者，根據該宮組章程規定，副主任委員及各組長由主任委員聘任之，由該宮主委解除副主委魏隆琪的委任關係。

民政局長吳世瑋表示，市府非常關心此案，依豐原慈濟宮組織章程規定，信徒代表大會選出委員，再由委員互選出主委，副主委3人由主委聘任，章程未規定解聘副主委程序，但依民法規定解聘意思表示達到相對人時生效。

吳世瑋說，副主委魏隆琪信徒及委員資格應都還存在，民政局還沒收到慈濟宮函文，將等收到文後再了解。

魏隆琪今天表示，慈濟宮因財務不透明及建醮未經委員會通過，他多次反映，廟方都不理會，他今年9月6日寄出存證信函給主委陳誌鋒及常務監察人鄭文鑫，請他們回覆其存證信函所提問題，並開會補正五朝清醮組織章程的程序，仍得不到主委和常務監察人回覆，管委會和信徒代表大會開會時，他多次建言也得不到改善和回應。

魏隆琪說，他只是講該講的事，要求程序正義和帳目清楚，沒有損壞廟方利益及聲譽，也未違反組織章程規定，他將提起訴訟，捍衛清白和名譽。

豐原慈濟宮昨天正式行文台中市民政局，說明解除副主委魏隆琪職務。記者游振昇／翻攝
豐原慈濟宮昨天正式行文台中市民政局，說明解除副主委魏隆琪職務。記者游振昇／翻攝

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