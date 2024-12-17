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彰化「好厝獎」評選 4社區獲特優

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府首度舉辦「好厝獎」優良公寓大廈評選活動，檢視社區在管理維護、環境營造及創意加值，評選出最佳社區。圖／縣府提供
彰化縣政府首度舉辦「好厝獎」優良公寓大廈評選活動，檢視社區在管理維護、環境營造及創意加值，評選出最佳社區。圖／縣府提供

近年來，房地產景氣熱絡，各類住宅如雨後春筍冒出，讓消費者難以選擇，彰化縣政府首度舉辦「好厝獎」優良公寓大廈評選活動出爐，榮獲特優分別有精工宴社區、海頓公園社區、巨匠中正雲端社區及允將寓見花園社區。

「好厝獎」的評選的得獎社區，風華再現組： 中小型社區特優：精工宴社區、優等英倫四季社區；大型社區特優海頓公園社區、優等太子哈佛社區及櫻花歐洲假期社區。永續經營組： 中小型社區特優巨匠中正雲端社區、優等桓御邸社區；大型社區特優允將寓見花園社區、優等同成湛社區。

彰化縣政府建設處表示，此次評選主要是檢視社區在管理維護、環境營造及創意加值等方面的付出，評選出最佳社區，讓社區環境朝向更高標準邁進。且因不同時期社區設備、環境多有差異，因此社區評選分為領得使用執照10年以上的「風華再現組」及10年以下「永續經營組」，期許再現社區風華，創造永續經營！

縣府建設處表示，今年首度舉辦優良公寓大廈評選活動，為使社區在評分項目及資料準備更有方向，導入3場培力課程，並以管理組織角度輔導社區如何整合社區活動、管理維護經驗及得獎後的社區改變等，讓各社區在過程中學習並提升實力。

縣府強調，參與此次評選的社區，不論是否獲獎，都是社區一起努力的成果，展現了社區成員對居住品質的重視，以及彼此間的合作與信任，同時是讓社區自我檢視與進步的機會，藉此提升社區住戶對居住空間的認同及榮譽感。

彰化縣政府首度舉辦「好厝獎」優良公寓大廈評選活動，檢視社區在管理維護、環境營造及創意加值，評選出最佳社區。圖／縣府提供
彰化縣政府首度舉辦「好厝獎」優良公寓大廈評選活動，檢視社區在管理維護、環境營造及創意加值，評選出最佳社區。圖／縣府提供
彰化縣政府首度舉辦「好厝獎」優良公寓大廈評選活動，檢視社區在管理維護、環境營造及創意加值，評選出最佳社區。圖／縣府提供
彰化縣政府首度舉辦「好厝獎」優良公寓大廈評選活動，檢視社區在管理維護、環境營造及創意加值，評選出最佳社區。圖／縣府提供
彰化縣政府首度舉辦「好厝獎」優良公寓大廈評選活動，檢視社區在管理維護、環境營造及創意加值，評選出最佳社區。圖／縣府提供
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