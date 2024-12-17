潭雅神綠園道平台4棵樹枯亡 楊瓊瓔會勘促明年底前恢復綠蔭

台中市潭雅神綠園道4.5公里處的老樟樹平台4棵台灣欒樹，近年陸續因罹患「褐根病」枯萎衰亡，經專家鑑定後確認無法挽救只好移除；立委楊瓊瓔與市議員羅永珍今天邀中市觀旅局長陳美秀到現場會勘，陳美秀提出兩項改善方案，承諾將廣納地方意見，明年底前完成相關改善工程，再現綠蔭。

潭雅神綠園道是台中市熱門的自行車道，4.5K處的老樟樹平台是知名「涼蔭地標」，近年來多棵台灣欒樹陸續因罹患「褐根病」枯萎衰亡，枯樹移除後，現場留下空曠的木平台，散步民眾感到失落。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今天邀請觀旅局長陳美秀會勘並研擬改善方案，神岡區公所、神岡區社南里里長楊春福、庄前里里長張鎮正、三角里里長江炳煌、北庄里里長王秋生、神岡里里長王百瀛、前社南里里長藍耀庭等多位里長也到場關心。

羅永珍表示，老樹的離去令人惋惜，也凸顯出對樹木健康管理的重要性，未來市府應加強巡檢，避免同樣的憾事重演，現在最重要的是盡快恢復遮蔭功能，今天晨運路過的李姓女子說，老樹就像是這條路的地標，現在變得光禿禿的，憂心夏天連個遮陽的地方都沒有，很不方便。

台中市政府觀光旅遊局長陳美秀提出二項改善方案，將於原址補植大型老樹，同時拆除並重建木平台及欄杆，徹底挖除受病菌感染的土壤並進行消毒、填補新土，重現天然樹蔭，經費約320萬元，工期約2個月，期間將封閉自行車道及平台，對民眾使用影響較大。

規劃平台上方設置遮蔭花架，搭配抗UV PC板提供遮陽、避雨功能；原樹穴空間將增設座椅，增加休憩設施，經費約220萬元，工期約1個月，施工期間不需封閉自行車道，對民眾影響較小。