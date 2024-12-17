12強奪冠 彰化阿泉焢肉飯、阿璋肉圓等名店應援做公益

慶祝中華隊獲12強世界棒球賽冠軍，由曾獲「500碗」評鑑第一的彰化「阿泉焢肉飯」發起，結合「阿璋肉圓」、「水根行」、「寶珍香」等四家排隊名店，訂本月26日中午在彰化市向陽社區活動中心，將免費發放上千份爌肉飯、肉圓等做公益。

這項「焢肉棒棒，愛心滿壘」的公益活動，並與縣議員許雅琳及多家企業合辦，訂26日上午11時30分開始發號碼牌，12點領取，現場將發放500碗阿泉焢肉飯另捐贈500碗給彰化家扶、500份阿璋肉圓另捐贈300份給彰化家扶、500份水根行肉乾另捐贈500份給彰化家扶、500份寶珍香桂圓蛋糕另捐贈300份給彰化家扶。

「阿泉焢肉飯」（泉焢肉飯）負責人謝泊宏說，在中華隊勇奪12強棒球賽冠軍後，除獻上祭品文之餘， 也應結合公益活動，很高興能集結彰化知名的阿璋肉圓、水根行及寶珍香的同襄盛舉，擴大這份喜悅分享於公益團體，讓榮耀傳遞每一個角落，讓慶祝活動更有意義，