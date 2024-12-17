快訊

台中國小棒球教練伸狼爪估百人受害 還拍不雅片逼畢業生回校

官署又傳霸凌？行政院處長欺壓工友 還在「鄭文燦前官邸」與女下屬幽會

曾被指豬隊友…查政治獻金案 北機站首度約談學姐黃瀞瑩

聽新聞
0:00 / 0:00

12強奪冠 彰化阿泉焢肉飯、阿璋肉圓等名店應援做公益

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
慶祝中華隊獲12強世界棒球賽冠軍，彰化阿璋肉圓負責人施明裕將與彰化「泉焢肉飯」、「水根行」、「寶珍香」等四家排隊名店做公益。記者劉明岩／攝影
慶祝中華隊獲12強世界棒球賽冠軍，彰化阿璋肉圓負責人施明裕將與彰化「泉焢肉飯」、「水根行」、「寶珍香」等四家排隊名店做公益。記者劉明岩／攝影

慶祝中華隊獲12強世界棒球賽冠軍，由曾獲「500碗」評鑑第一的彰化「阿泉焢肉飯」發起，結合「阿璋肉圓」、「水根行」、「寶珍香」等四家排隊名店，訂本月26日中午在彰化市向陽社區活動中心，將免費發放上千份爌肉飯、肉圓等做公益。

這項「焢肉棒棒，愛心滿壘」的公益活動，並與縣議員許雅琳及多家企業合辦，訂26日上午11時30分開始發號碼牌，12點領取，現場將發放500碗阿泉焢肉飯另捐贈500碗給彰化家扶、500份阿璋肉圓另捐贈300份給彰化家扶、500份水根行肉乾另捐贈500份給彰化家扶、500份寶珍香桂圓蛋糕另捐贈300份給彰化家扶。

「阿泉焢肉飯」（泉焢肉飯）負責人謝泊宏說，在中華隊勇奪12強棒球賽冠軍後，除獻上祭品文之餘， 也應結合公益活動，很高興能集結彰化知名的阿璋肉圓、水根行及寶珍香的同襄盛舉，擴大這份喜悅分享於公益團體，讓榮耀傳遞每一個角落，讓慶祝活動更有意義，

傳承超過60年的彰化排隊名店「泉焢肉飯」，在去年第一屆「500碗」地方小吃評選，在全台441間小吃獲「7碗」最高榮譽，今年的500碗評選也獲次高的「2碗」榮譽，另阿璋肉圓也蟬連「500碗」1碗榮譽」。兩家美食從棒球經典賽到12強賽也都積極參加應援。

慶祝中華隊獲12強世界棒球賽冠軍，彰化「阿泉焢肉飯」、「阿璋肉圓」、「水根行」、「寶珍香」等四家排隊名店，訂本月26日中午在彰化市向陽社區活動中心做送公益。圖／謝泊宏提供
慶祝中華隊獲12強世界棒球賽冠軍，彰化「阿泉焢肉飯」、「阿璋肉圓」、「水根行」、「寶珍香」等四家排隊名店，訂本月26日中午在彰化市向陽社區活動中心做送公益。圖／謝泊宏提供
慶祝中華隊獲12強世界棒球賽冠軍，彰化「泉焢肉飯」老闆謝泊宏發起結合「阿璋肉圓」、「水根行」、「寶珍香」等四家排隊名店做公益。記者劉明岩／攝影
慶祝中華隊獲12強世界棒球賽冠軍，彰化「泉焢肉飯」老闆謝泊宏發起結合「阿璋肉圓」、「水根行」、「寶珍香」等四家排隊名店做公益。記者劉明岩／攝影

世界棒球12強 公益活動 小吃 彰化 肉圓

延伸閱讀

婦帶孩闖彰化鐵軌自拍 交通部：最高可罰50萬元

又擅闖！婦人竟帶小孩站彰化鐵軌拍照 民眾嚇壞PO網警要查

彰化偏鄉興建第二納骨塔請千歲降乩聖示 結果各自解讀神諭

影／彰化要孵蛋 議員、縣長對嗆 正面交鋒火藥味十足

相關新聞

豐原慈濟宫函文民政局解除副主委職務 魏隆琪：會捍衛清白

豐原慈濟宮昨天正式行文台中市民政局說明解除副主委魏隆琪職務，公文指出魏隆琪言行損壞廟方利益和聲譽，違反道教規律行為，魏隆...

彰化「好厝獎」評選 4社區獲特優

近年來，房地產景氣熱絡，各類住宅如雨後春筍冒出，讓消費者難以選擇，彰化縣政府首度舉辦「好厝獎」優良公寓大廈評選活動出爐，...

潭雅神綠園道平台4棵樹枯亡 楊瓊瓔會勘促明年底前恢復綠蔭

台中市潭雅神綠園道4.5公里處的老樟樹平台4棵台灣欒樹，近年陸續因罹患「褐根病」枯萎衰亡，經專家鑑定後確認無法挽救只好移...

12強奪冠 彰化阿泉焢肉飯、阿璋肉圓等名店應援做公益

慶祝中華隊獲12強世界棒球賽冠軍，由曾獲「500碗」評鑑第一的彰化「阿泉焢肉飯」發起，結合「阿璋肉圓」、「水根行」、「寶...

台中購物節綠要刪預算 藍：有口碑勿自廢武功

台中市購物節藍綠兩樣情，綠營聯手要刪3.6億預算，痛批5年來共19億經費，無法估算增加額外消費、確保大額獎金回流地方經濟...

彰化爭取大巨蛋 議員、縣長對嗆

彰化縣長王惠美爭取大巨蛋，並向中信和頂新集團喊話合作，綠營議員楊子賢等人質疑，縣府沒有考量交通及經費能否負擔？王惠美表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。