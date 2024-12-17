聽新聞
0:00 / 0:00
12強奪冠 彰化阿泉焢肉飯、阿璋肉圓等名店應援做公益
慶祝中華隊獲12強世界棒球賽冠軍，由曾獲「500碗」評鑑第一的彰化「阿泉焢肉飯」發起，結合「阿璋肉圓」、「水根行」、「寶珍香」等四家排隊名店，訂本月26日中午在彰化市向陽社區活動中心，將免費發放上千份爌肉飯、肉圓等做公益。
這項「焢肉棒棒，愛心滿壘」的公益活動，並與縣議員許雅琳及多家企業合辦，訂26日上午11時30分開始發號碼牌，12點領取，現場將發放500碗阿泉焢肉飯另捐贈500碗給彰化家扶、500份阿璋肉圓另捐贈300份給彰化家扶、500份水根行肉乾另捐贈500份給彰化家扶、500份寶珍香桂圓蛋糕另捐贈300份給彰化家扶。
「阿泉焢肉飯」（泉焢肉飯）負責人謝泊宏說，在中華隊勇奪12強棒球賽冠軍後，除獻上祭品文之餘， 也應結合公益活動，很高興能集結彰化知名的阿璋肉圓、水根行及寶珍香的同襄盛舉，擴大這份喜悅分享於公益團體，讓榮耀傳遞每一個角落，讓慶祝活動更有意義，
傳承超過60年的彰化排隊名店「泉焢肉飯」，在去年第一屆「500碗」地方小吃評選，在全台441間小吃獲「7碗」最高榮譽，今年的500碗評選也獲次高的「2碗」榮譽，另阿璋肉圓也蟬連「500碗」1碗榮譽」。兩家美食從棒球經典賽到12強賽也都積極參加應援。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言