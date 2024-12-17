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彰化爭取大巨蛋 議員、縣長對嗆

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣長王惠美（右圖）爭取設大巨蛋，遭綠營議員楊子賢（左圖）等人質疑，縣府沒考量交通及經費是否能負擔，今天在議會正面交鋒。圖／翻攝自彰化縣議會直播網
彰化縣長王惠美（右圖）爭取設大巨蛋，遭綠營議員楊子賢（左圖）等人質疑，縣府沒考量交通及經費是否能負擔，今天在議會正面交鋒。圖／翻攝自彰化縣議會直播網

彰化縣長王惠美爭取大巨蛋，並向中信和頂新集團喊話合作，綠營議員楊子賢等人質疑，縣府沒有考量交通及經費能否負擔？王惠美表示，本來就要與時俱進調整，「希望議員們不分黨派支持」，兩人對嗆，火藥味十足。

王惠美爭取在中山高彰化交流道特定區設大巨蛋體育場、展演中心；議會昨開臨時會，議員楊子賢質疑王惠美公開孵蛋計畫前，有拜會企業、球團先討論過嗎？若還未有具體計畫，就要企業主返鄉埋單，根本「情緒勒索」。不如整建職棒級球場，落實基層棒球教育。賴清美質疑，彰化有辦法爭贏台中嗎？縣府評估過交通運輸、龐大經費支出嗎？

王惠美回應，為彰化爭取建設，「彰化的議員應該都要支持吧」、「這怎會是情緒勒索？」，且還沒做就說做不起來？她說，彰化市鐵路高架化、中捷綠線延伸到彰化，兩項可行性評估都通過了，真所謂天時、地利、人和。「我們準備好了！」台中的議員都支持興建大巨蛋，她拜託彰化不分黨派也支持。

議員陳銌銌說，希望能孵出巨蛋，大型體育建設都在台中，會繼續造成彰化人口流失；議員曹嘉豪向中央喊話，彰化需要機會，不期待當別人的後花園，而是期待阿妹來彰化跳個三天三夜、五月天可以來跨年，目前只撿人家剩下的，希望大巨蛋有機會在彰化落成。

縣府建設處長陳昌茂說，彰化很早就討論和規畫大巨蛋，反而台中最近才提出，用地會採區段徵收，地主可選擇分配土地，縣府也減少負擔，如果不起頭，以後更沒機會。

大巨蛋 情緒勒索 王惠美 議員 鐵路高架化

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