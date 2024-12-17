台中購物節綠要刪預算 藍：有口碑勿自廢武功

台中市購物節藍綠兩樣情，綠營聯手要刪3.6億預算，痛批5年來共19億經費，無法估算增加額外消費、確保大額獎金回流地方經濟，排擠重要建設。藍營議員認為，各地仿效舉辦，已傳出口碑，不該自廢武功。經發局表示，購物節每1元消費帶動整體產值2.05元，效果顯著。

市議會昨討論民政、財經委員會16個局處總預算，最後仍須政黨協商才進入三讀會。民進黨多位議員黃守達、陳淑華、陳俞融、林德宇，主張購物節預算3.6億全數刪除。購物節2021年編3.66億、2022年3.76億、2023年3.95億、2024年3.95億、2025年3.6167億，共約18.9億。

黃守達質疑購物節，第一、無法判斷是否促進額外消費；第二、每年抽好幾億現金，無法保證回流在地，構成良性循環？看不到具體的答案。

陳淑華說，台中超過1萬個攤商停業，逢甲商圈、一中商圈都衰退，購物節無法幫助基層經濟消費，她更不滿拿購物節宣傳市長個人。

國民黨議員陳政顯建議，經發局除購物節，整年都應有提振消費的措施趨勢，針對各區優劣勢對症下藥，議員劉士州說，不少縣市模仿，中市已辦出口碑，他反對刪除預算如自廢武功；李中建議物調券除了線下排隊，還應有線上索取。

經發局長張峯源說明，目前消費登錄已破280億，外縣市兩年消費破100億，購物節台中App已成長到270萬，中經院分析2023台中購物節活動成果，帶動在地產值破503億元及672億元全國經濟產值，整體而言，台中購物節每創造1元消費就帶動全國總體產值約2.05元，高於國內一般消費。