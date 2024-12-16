數位局長曾任職中評社...綠疑資安破口 市長盧秀燕：完全信任

民進黨台中市議員今在質詢指出，台中市數位治理局長林谷隆曾在香港中評社擔任記者，指前「紅媒」經歷，擔心下載「台中APP」的270萬會員個資可能被盜用，問市長盧秀燕是否成為市府破口？盧表示，她信任卅位局處長，且滿意大家的表現。

民進黨議員蔡耀頡、陳俞融、陳淑華質疑，林谷隆早年在臉書貼出採訪中國政協會議照片，議員陳俞融說，網友指林谷隆在官網完全「隱匿」中評社的資歷，她質疑數位治理局掌握285萬市民個資非常危險。

議員蔡耀頡對數位局「公安稽查管理平台」3年編列經費2750萬，質疑這個平台的功能是什麼？將各局處公安資料編入目的何在？令人擔心。數位局回應，這是遇災難應變時，針對相關局處包括人員、物資登錄及處理過程，留下紀錄可精進每次的處理模式。

民眾黨議員江和樹則緩頰，問林谷隆「你是紅媒嗎？」、「你會洩露個資嗎?」，他接著秀出林擔任記者時，與民進黨政治人物蘇嘉全與蔡其昌的合照，問林是「綠媒」嗎？他表示相信林不會洩個資。

林谷隆回應，他不是民政局的戶政事務所，也未掌握住285萬市民的個資，除非特定目的才能調個資，他任內未調過任何個資，網路照片是他擔任中評社記者時，報社派他去採訪，台灣各大媒體都去了。至於未在官網資料登記中評社這段經歷，是因他個人有多段民間經歷，但與目前務無關就未登錄，陳俞融表示無法接受。

議員陳淑華指出，數位發展局非常的重要，尤其AI時代來臨，數位發展局掌握台中市往來的所有資訊，重中之重。有中國官方色彩的中媒，中國境外的中媒都有收集情資甚至是統戰或中國大外宣的任務。