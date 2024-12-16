數位局長曾任職中評社...綠疑資安破口 市長盧秀燕：完全信任
民進黨台中市議員今在質詢指出，台中市數位治理局長林谷隆曾在香港中評社擔任記者，指前「紅媒」經歷，擔心下載「台中APP」的270萬會員個資可能被盜用，問市長盧秀燕是否成為市府破口？盧表示，她信任卅位局處長，且滿意大家的表現。
民進黨議員蔡耀頡、陳俞融、陳淑華質疑，林谷隆早年在臉書貼出採訪中國政協會議照片，議員陳俞融說，網友指林谷隆在官網完全「隱匿」中評社的資歷，她質疑數位治理局掌握285萬市民個資非常危險。
議員蔡耀頡對數位局「公安稽查管理平台」3年編列經費2750萬，質疑這個平台的功能是什麼？將各局處公安資料編入目的何在？令人擔心。數位局回應，這是遇災難應變時，針對相關局處包括人員、物資登錄及處理過程，留下紀錄可精進每次的處理模式。
民眾黨議員江和樹則緩頰，問林谷隆「你是紅媒嗎？」、「你會洩露個資嗎?」，他接著秀出林擔任記者時，與民進黨政治人物蘇嘉全與蔡其昌的合照，問林是「綠媒」嗎？他表示相信林不會洩個資。
林谷隆回應，他不是民政局的戶政事務所，也未掌握住285萬市民的個資，除非特定目的才能調個資，他任內未調過任何個資，網路照片是他擔任中評社記者時，報社派他去採訪，台灣各大媒體都去了。至於未在官網資料登記中評社這段經歷，是因他個人有多段民間經歷，但與目前務無關就未登錄，陳俞融表示無法接受。
議員陳淑華指出，數位發展局非常的重要，尤其AI時代來臨，數位發展局掌握台中市往來的所有資訊，重中之重。有中國官方色彩的中媒，中國境外的中媒都有收集情資甚至是統戰或中國大外宣的任務。
陳俞融提到，數位發展部資通安全署資料顯示，2017年至今台灣政府部門每月平均遭受中國資安兩千至四千萬次駭客攻擊，資安攻擊來自中國，低調潛入，毀滅性十足。林谷隆證實，台中市府在其中，根據資料，台灣是整個亞洲被資安攻擊重點，市府近期曾遭受中國及俄羅斯駭客攻擊，數位治理局目前主責資安防護，明年預算1億6千萬元，另爭取明年中央1千3百萬資安補助。
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