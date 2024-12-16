出訪節奏！今年訪星與美國 台中市長盧秀燕：拍板明年訪日本

台中市政府日前與日本宮崎縣結為「姐妹市」，市長盧秀燕今答詢指出，會出訪日本，時間會落在明年，尚在規劃中。盧秀燕今年出訪新加坡及美國，政壇原就猜測「遲早要去日本」。

台中市議會今天進行民政委員會各局處明年度總預算審查，國民黨議員劉士州指出，祕書處明年編列400餘萬城市交流訪問預算，他認為就像日前宮崎縣與議會40多人來訪，市府也應安排回訪，有來有往，才不會失禮。

盧秀燕說，她肯定會出訪日本，因日本是台中市繼美國之外，結為姐妹及友好城市最多的國家，加上日本大使幫台中行銷台中購物節，基於禮尚往來「一定會去訪問日本」；目前仍規劃中，預計要到明年去了。

前兩年因疫情關係，盧秀燕無法出訪，她的任期剩2年，這次台中購物節請比利時、新加坡及日本3國大使協助宣傳，搭起國際友誼的橋梁。政壇分析，盧秀燕去了與兩岸互動密切的新加坡，對台最重要的美國，接下來就是日本，出訪有節奏。劉士州更促盧秀燕把握剩下的2年多任期多出訪行銷台中。