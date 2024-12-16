彰化偏鄉興建第二納骨塔請千歲降乩聖示 結果各自解讀神諭

彰化縣大城鄉公所規畫在頂庄村第六公墓興建第二座納骨塔，村民成立自救會反對，迄今對立無解。鄉民代表會到頂庄村全安宮請示主祀神明，卻出現各自解讀神諭，鄉公所稱如果興建，神明仍會保護村民安全，自救會稱硬要興建須自行負責。

頂庄村人口流失，村內頂庄國小兩年前被廢校，鄉公所統計目前頂庄村設籍人口500多人，實際居住300多人，是全鄉人口數最少的村。鄉公所評估頂庄村第六公墓地勢較高，距離居民較遠，適合興建第二座納骨塔，且縣26鄉鎮市有18個鄉鎮市在同一公墓興建兩座納骨塔位，郷公所說法遭頂庄村反興建第二納骨塔自救會強烈反對。

鄉民代表會受理自救會陳情，擱置頂庄村第二納骨塔興建案預算1.1億元，鄉公所向鄉公所爭取「解凍」，最後決定請示頂庄村信仰中心全安宮主祀神明「五年千歲」。日前鄉代會主席林玉堂帶領多名鄉代，請五年千歲聖示，詢問要在頂庄村興建第二納骨塔，神明降乩指示「不用」，林玉堂率眾鄉代表明不是代表鄉公所來問事，而是想了解如果興建，可否保護村民安全，王爺降乩指示「有」。

頂庄村長許仁寶今表示，在頂庄村第六公墓興建第二納骨塔事涉全鄉，鄉代會對預算擋得了一時，恐難冒著得罪其它14村的風險去刪除，所以請示暫時擋下的作法，王爺聖示「不用」，後來再問如果興建會不會保護村民安全，王爺聖示「有」。

自救會表示，鄉代會主席林玉堂與鄉代請示村內再蓋納骨塔，王爺聖示村子小「不用」，他們又請示鄉長說要回饋給村民吃免費餐等回饋，王爺聖示「不用」，後來他們想問出對鄉公所、自救會都好的辦法，王爺聖示如果硬要蓋第二納骨塔，「以後所發生的事情及無形的，鄉公所自己要擔責任，至於村民，我（五年千歲）會保護。」

鄉公所今表示，請示神明的那天鄉公所也派員前往，目睹及聽到請示內容與鄉代會、村長陳述吻合，大城鄉納骨塔櫃位僅剩718個，嚴重不足，鄉公所必須興建第二納骨塔增加兩萬個櫃位，將繼續和自救會溝通。