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台中東區恊園生態好宅百戶招租 114年1/2起受理申請

中央社／ 台中16日電

台中市政府住宅發展處今天公布，東區恊園好宅自114年1月2日起至2月8日開放受理申請，共有100戶居住單元招租，第1年租金以市價5折出租。

台中市政府住宅發展工程處說明，這處社宅前身為蔣公行館「恊園」，因基地內有數棵珍貴老樹，因此建築規劃以與環境共生、共融為願景，保留老樹並打造610坪大面積開放空間，建構具鄰里公園型態的生態好宅，建案設計也獲得具有工程界奧斯卡之稱的「公共工程金質獎」建築類特優獎殊榮。

在地理位置上，東區恊園好宅位於東區進化路、精武路口，基地鄰近台中火車站及台中轉運站、力行國小、雙十國中、台中一中、國立台灣體育大學、台中棒球場等設施，集商圈、交通、學區、公園等理想機能於一身，生活機能完善且便利。

東區恊園好宅自民國114年1月2日起至2月8日開放受理申請，住宅處指出，民眾除可透過臨櫃投件及郵寄申請外，也提供24小時線上申請方式，申請人可於受理期間至台中市社會住宅17租網站填寫申請資料及上傳相關證明文件，歡迎民眾多加利用。

住宅處指出，東區恊園為地上15層、地下2層的複合式集合住宅，有1房、2房、3房等共100戶住宅單元，每戶配有冷氣、窗簾、單人或雙人床箱、衣櫃、衛浴設備、上下廚櫃、流理台、抽油煙機、瓦斯爐或IH爐、天然氣熱水器及燈具等配備。

至於申請人資格，住宅處說明，年滿18歲市民或於台中市就學就業有居住需求者，入住者名下無自有住宅，每人每月平均所得5萬6270元及不動產560萬元以下，曾租賃其他好宅的租期未滿6年（關懷戶不在此限）且無積欠社會住宅相關費用者皆可提出申請，第1年租金以市價5折出租。

台中市 東區 社會住宅

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