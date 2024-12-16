從1.2億到12億！南投遭詐金額5年內飆破10倍 警怨1事：累死第一線

為強化民眾防詐免疫力，南投縣警察局今跨界結合工藝推廣「打詐儀表板」，並公布縣民遭詐騙分析，統計今年元月至11月全縣遭詐金額高達12.4億元，民眾最容易因假投資上當，以南投市民被騙件數最多，當場拆解詐術手法，助民識詐。

警政署於165全民防騙網建置 「打詐儀表板」專網 （https://165dashboard.tw/），公布打詐數據，也拆解詐術；南投縣警局今更跨界結合台灣工藝研究發展中心召開「打詐儀表板」記者會，由局長吳耀南主持推廣「打詐儀表板」專網。

縣警局於會中公布，今年1至11月，全縣共受理3012件詐欺案，財損總金額達12億 4713萬元，假投資詐金達65.04%最多；但也查獲集團52件429人，查扣不法所得2億5357 萬餘元；公私協力成功攔阻成功553件共2億1003萬餘元，較去年同期250件共1億869萬餘元，增幅分別達221％、193%。

經進一步統計分析，前5大詐騙樣態為假投資（25.86%）、網路購物詐（10.36%）、假買家騙賣家（7.40%）、假交友投資詐財（6.34%）、中獎通知（6.21%）； 又以南投市受理詐騙案 765 件最多，再者為草屯677 件、埔里651 件。

該局局長吳耀南說，透過「打詐儀表板」拆解各項詐騙手法，協助民眾能夠識詐，強化地方村里、百工百業等各階層防詐免疫力，讓詐騙集團無所遁形，更重要的是，打擊詐欺犯罪需要中央、地方及全民三方一起努力。

但經了解，南投縣遭詐金額從2019年的1.2億元、2022年增至4.6億元，今年更達12.4億元，短短5年間飆破10倍；有員警坦言，詐騙手法推陳出新，連日常網購、中獎等都能行詐，就算有宣導仍防不勝防，詐騙案跟金額才會逐年飆升。