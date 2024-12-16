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影／彰化要孵蛋 議員、縣長對嗆 正面交鋒火藥味十足

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美爭取設大巨蛋，遭綠營議員楊子賢等人質疑，縣府沒考量交通及經費是否能負擔，今天在議會正面交鋒。圖／翻攝自彰化縣議會直播網
彰化縣長王惠美爭取設大巨蛋，遭綠營議員楊子賢等人質疑，縣府沒考量交通及經費是否能負擔，今天在議會正面交鋒。圖／翻攝自彰化縣議會直播網

彰化縣長王惠美爭取在中山高彰化交流道特定區設大巨蛋體育場、展演中心，並向有職棒球團的中信和頂新等企業喊話支持，不過也引發綠營議員楊子賢等人質疑，縣府沒考量交通及經費是否能負擔，王惠美今天則說「本來就要與時俱進調整，希望議員們不分黨派支持」，兩人甚至在議會對嗆，火藥味十足。

彰化縣議會今天召開臨時會，民進黨籍議員楊子賢、賴清美、莊陞漢、李成濟等人都關心彰化要「孵」大巨蛋案。

楊子賢質疑縣長王惠美在公開孵蛋計畫前，有先拜會企業、和球團討論過嗎？若還未有具體計畫，就要企業主返鄉買單，根本就是「情緒勒索」；還有縣府有做過交通運輸具體評估？輕軌鹿港線上屆議會就被退回，就算過關，一小時運量也只有5千人次，大巨蛋活動動輒三萬人潮是要六個小時來消化嗎？而台北蓋大巨蛋耗資400億，彰化經費 要從哪裡來?

「為彰化爭取建設，彰化的議員應該都要支持吧」王惠美又說，「這怎麼會是情緒勒索呢?」，怎麼還沒做，就說做不起來呢?現在真是孵蛋的好時機，因為彰化市鐵路高架化可行性評估已通過，規劃的區域也剛好在彰化市鐵路高架化預定規劃的區域，且今年綠線捷運延伸到彰化可行性評估也通過，未來綠線捷運進來到彰化延伸也是到這區，所以真的是有天時、地利、人和。

王惠美說，當然工程不會那麼快，過程要規劃、要設計，縣政府要招商，所以我們準備好了！縣府規劃很完善，會與時俱進，把現有已通過核准過的案件積極務實做相關規劃，台中市的議員全部都支持興建大巨蛋，她也拜託彰化議員們不分黨派支持孵蛋計畫。

楊子賢說，全台棒球場分作「ABCD」四等級，彰化最近要耗資5800萬整修的八卦山棒球場，也只是Ｄ級而已，與其要大巨蛋，不如好好整建B級以上的職棒等級球場為目標，並將經費落實到基層棒球教育。

賴清美說，只要是對彰化縣有益的大家都會支持，但蓋大巨蛋，交通和住宿這些周邊都能負荷嗎?這和火葬場問題一樣，其他縣市都有，只有彰化沒有，沒起頭就難帶動發展，但彰化有辦法爭贏台中嗎?

縣府建設處長陳昌茂說，因為整個西半部台灣也僅2、3個縣市沒有具規模的棒球場，彰化縣很早就在討論和規劃，反而台中市是最近才提出，彰化要蓋大巨蛋的用地會用區段徵收，地主可選擇透過土地分配領回土地，政府也能減少徵收負擔，如果不起頭做，以後會更沒機會。

議員陳銌銌說，她也希望巨蛋能孵出來，因如果把大型體育建設都設到台中，可能會繼續造成彰化人口流失，若有大型體育場在彰化，也能同時吸引演唱會等表演活動進來。

議員曹嘉豪則直接向中央喊話，他說，有規劃才有未來，彰化面對問題太多了，人口外流與老化，彰化需要機會，需要中央的關懷，不要處處掣肘彰化，彰化不期待當別人的後花園，而是期待阿妹可以來彰化跳個三天三夜、五月天可以來彰化跨年，但目前彰化卻都只撿人家剩下的，他也希望大巨蛋有機會在彰化落成。

彰化縣長王惠美爭取設大巨蛋，遭綠營議員楊子賢等人質疑，縣府沒考量交通及經費是否能負擔，今天在議會正面交鋒。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美爭取設大巨蛋，遭綠營議員楊子賢等人質疑，縣府沒考量交通及經費是否能負擔，今天在議會正面交鋒。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美爭取設大巨蛋，遭綠營議員楊子賢等人質疑，縣府沒考量交通及經費是否能負擔。圖／翻攝自彰化縣議會直播網
彰化縣長王惠美爭取設大巨蛋，遭綠營議員楊子賢等人質疑，縣府沒考量交通及經費是否能負擔。圖／翻攝自彰化縣議會直播網

大巨蛋 議員

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