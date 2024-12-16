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台中霧峰區農會單支短影音突破百萬流量 「霧農大叔」黃景建受關注

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區農會總幹事黃景建扮演「霧農大叔」行銷農產品，創下單支短影音突破百萬流量成績。記者黃寅／攝影
台中市霧峰區農會總幹事黃景建扮演「霧農大叔」行銷農產品，創下單支短影音突破百萬流量成績。記者黃寅／攝影

台中市霧峰區農會總幹事黃景建最近多了一個「霧農大叔」綽號，原來他為了行銷區農會產品，這一個月來以霧農大叔為主題拍了多支短影音上網，上線雖僅30天即創下數百萬流量，不僅成功替產品行銷，連自己的知名度也大開。

黃景建從小在霧峰菜市場長大，對地方美食知之甚詳，短影音除了介紹霧峰知名的清酒、香米、龍眼花茶等農產品，也順道的介紹了霧峰的美食和風土人情，讓霧峰的知名度大增，許多友人甚至要他帶路去嘗美食。

對於拍短影音能累積那麼多流量，黃景建說連他自己也十分意外。他說，像是其中以「農民救星，黑翅鳶守護農田」為題的短影音，在臉書創下單支短影音突破百萬流量的成績，那是連他自己都難以想像的。

黃景建也透露，自己對拍短影音已十分熟練，曾一天可以拍上10支片子。但是，他投身拍片也才知，大家平日看藝人表面風光，但實際上拍片過程的辛苦，卻是旁人難以想像的。所以，每1支片子從想哏到拍好，過程其實是艱辛的。

另像是，霧峰區農會22日將和「合樸農學市集」合辦促銷活動，以及為迎接冬至與雙12檔期來臨，要把超值的蔬菜箱免運送到府，方便民眾過節，他都投身其中，親自思考如何有好的短影音創意，才能把流量做大，達到最好的行銷成績。

黃景建說，自己不是綜藝咖，但為了替區農會產品打開銷路，他仍會扮演好「霧農大叔」這個角色，以吸引更多民眾關注農業和農村，並帶動農產品銷售。因為，實質嘉惠農民才是他最終的目的。

流量 美食 農會

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