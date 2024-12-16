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華山基金會募愛心年菜 全台預計3萬份還缺7成

中央社／ 台中16日電

年關將屆，華山基金會今天在台中舉辦揪老開箱品嚐愛心年菜活動，公布目前正展開募集年菜公益活動，全台預計3萬份，目前只募到9000份約3成，盼各界響應讓弱勢族群過好年。

華山基金會今天在台中市南屯區陳阿公家老厝廣場，邀請20名長輩開箱品嚐愛心年菜，更攜手2名爺爺重拾廚藝，烹飪拿手好菜，讓傳統手路菜結合愛心年菜，傳遞濃濃年節味道。

獨居西屯83歲的曾爺爺，過往曾擔任餐廳大廚，因年邁身體漸漸虛弱，鮮少外出，獨自一人，三餐清淡自理，已許久未大展身手，今天與另一名長輩阿清阿公，聯手烹飪白菜滷、獅子頭、紅燒魚及煎年糕等經典佳餚，與華山愛心年菜結合，讓餐桌更顯美味豐盛。

適逢耶誕節前夕，台中市世界獅子會長翁依岑及台電台中區處長顏錦義也巧扮耶誕老人，與長輩提前圍爐，並拋磚引玉，支持愛心年菜，伴長輩話家常，並許下耶誕心願，祈願來年豐衣足食、平安順遂。

華山基金會在台澎金馬共設立近400個愛心天使站，服務約3萬名三失（失能、失智、失依）長輩，免費到宅服務，現正發起2025常年服務暨「愛老人 愛團圓」公益活動，愛心關懷禮每份新台幣1000元；送愛到家1250元，共同「結合本鄉本土愛心 照顧本鄉本土老人」。

華山基金會表示，基金會規劃於明年1月13日到24日期間送出年菜，但目前募集狀況不盡理想，預計全台募集3萬份年菜，目前只募到9000份、約3成，其中台中市需要2400份，也只募到1000份，擔憂無法達成，讓弱勢族群年關難過，期待社會大眾一起響應，發揮愛心做公益。

年菜 愛心 長輩

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