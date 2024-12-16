台中購物節藍綠兩樣情 綠營要刪3.6億、藍營籲擴大辦理

台中市議會今審查2024年度總預算案，民進黨議員黃守達、陳淑華、林德宇主張刪除購物節約3.6億元預算。黃守達認為，台中購物節多年來無法估算有多少額外消費、更無法確保大額獎金可回流地方經濟，不應繼續年年編列高額預算，排擠重要市政建設。經發局表示，台中購物節每創造1元消費就帶動全國總體產值約2.05元，高於國內一般消費。

市議會今審查民政、財經委員會等16個局處明年度總預算，因議員發表意見，最後在政黨協商協調。多位民進黨議員要求刪除購物節3.6億元預算，盤點購物節預算，2021年3.66億、2022年3.76億、2023年3.95億、2024年3.95億、2025年3.6167億，加總約18.9億。

黃守達指出，民眾對於購物節有諸多質疑，市府總是無法說清楚講明白，第一、購物節到底創造多少額外消費？只要綁定載具跟購物節，任何一筆掃載具、在台中的消費都會被納入，以市府提供的資料，完全無法判斷是否促進額外消費，效益無法實質計算；第二、每年發好幾億的現金下去，也無法保證回流在地，有沒有機會構成良性循環？完全看不到答案。

陳淑華、陳俞融指出，台中購物節的效益備受質疑，除登錄金額多集中在「買房買車逛百貨」外，幾乎是配合財團做生意，基層經濟未同步提升，特別盧秀燕上任的六年來，台中市攤商超過1萬攤以上停業。而且指標性的逢甲商圈、一中商圈都衰退，購物節對基層經濟消費毫無起色。陳淑華認為，台中市每月發票開立金額達700億餘元，購物節只登錄金額，統計上沒有顯著增加消費，宣傳購物節最大效果是宣傳市長個人，與經費目的不符。

黃守達說，刪除購物節預算可拿來基礎建建，例如明年即將完工的足球園區預算15億元，這幾年在購物節花費的經費，已經可以拿來蓋一座國際級足球運動園區還有剩；而如果把購物節單一年度預算拿來辦綠柳川耶誕燈飾活動，甚至可以辦25次，台中現階段僅要求展期延長，卻總是被用人力與經費不足來搪塞回應。

國民黨議員陳政顯建議，每年購物節結束後，經發局應保持「長尾效應」，或從消費的趨勢，針對各區的優劣勢對症下藥，帶動各區有特色發展。國民黨議員張瀞分說，最大獎抽房子，應該限定台中市民，外縣市民眾抽走很可惜。國民黨議員劉士州說，不少縣市模倣台中辦購物節，可見中市已辦出口碑，刪除預算如同自廢武功，他持反對。議員古秀英肯定購物節在和平打造消費高峰。