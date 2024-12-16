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冷氣團發威烏金來了 彰化漁民將進帳百萬元樂開懷
「先頭烏」終於到了!彰化縣線西鄉漁民今天凌晨終於在外海補到第一批2500尾烏魚，預計將在下午近3點進線西塭仔漁港，今年價格預計比照去年，民眾已等不及要採購烏魚、曬烏魚子了。
冷氣團發威，漁民終於等到烏魚，彰化縣議員賴清美說，漁民今天上午向她通報已捕到烏魚，下午就要進港，她準備要去幫親友團採購，肥美的烏魚做烏魚米粉、麻油烏魚膘等都是大家愛吃的美食。
線西漁民黃超群遠赴馬祖東引守候烏魚，終於在今天捕獲「先頭烏」約2500尾，據了解，每尾都重達6、7台斤，今年價格預計比照去年，濕的野生烏魚卵價格每台斤1200元到1800元，烏魚膘每台斤5、6百元，烏魚腱每台斤800元。
以往冬至前後10天是洄游野生烏魚到達時刻，也是漁民豐收季，去年黃超群還創下單趟捕獲1萬5000尾烏魚的紀錄，今天下午進港下貨後，就要再啟程出發再去第二趟捕漁，「先頭烏」將帶給漁民破百萬收入，讓漁民們都笑開懷。
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