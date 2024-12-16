彰化重遊率最高景點 業者挖空心思留客增加夜生活

彰化縣花的故鄉田尾以往晚間景觀只有電照菊，看準田尾郷夜間消費商機的業者增加活動，讓遊客可從白天玩到晚上，田尾休閒農業協會樂觀「夜的田尾」成形，到田尾旅遊入夜後不是離去或只能準備就寢。

根據縣政府統計，田尾公路花園和周邊花市旅遊為855萬2898人次，雖僅鹿港小鎮的一半，但回重遊率58%，超越鹿港名列全縣第一。

彰化縣田尾休閒農業協會理事長羅國誌今表示，旅客到田尾公路花園以觀賞和採購花木盆栽為主，越來越多業者希望消費模式不僅買花木就離開而是把觀賞花木成為生活美學的一部分，看花買花也能留下來過夜品味田尾公路花園的美，因此業者創新設計來設法增加夜間活動留客。

田尾公路花園餐飲為結合花卉，多以西式複合式為主，最近開張的花佈院走新中式茶飲路線。花佈院總監林沛綺和經營團隊不是田尾人，來田尾遊玩愛上田尾，租下閒置多時的園藝景觀公司後重新布置，庭園洋溢中式喜氣，餐點也很中式；林沛綺說，團隊觀察來田尾旅遊的大部分是家庭、朋友結伴，花佈院餐點適合2至3人以上分享，未來還會設計花卉手做課程，顧客可從下午留到晚餐。

Outdoor King進駐田尾鄉，開在九門園藝對面，主打美式餐桌派對和私廚晚宴，接受容納200人的包場服務，不少公司社團到田尾開趴，熱鬧田尾夜間氣氛。新近開張的台所和食原本在北斗營業，搬到田尾租用花卉盆栽店改裝，位在怡心園對面的黃金地段，旅客逛完田尾公路花園可到此處補充熱量。

羅國誌表示，二木農場、田尾食農農場都可出租場地並代為規畫活動，走出看花買花的單一消費模式，11月間舉辦OpenGarden同樂會有十多家園藝業者開放平日不開放的私房庭園，都是期待旅客看見田尾不同風貌，停留期間不無聊。