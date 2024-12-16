台中慈濟醫院數位「護理秘書」 即時查詢還有聊天機器人陪伴

台中慈濟醫院協助新進護理師適應繁忙的臨床工作，推出數位工具「護理秘書」，結合LINE＠平臺與AI技術的互動系統，提供即時查詢與技術指導，新進護理師可更高效執行醫囑操作，也可透過聊天機器人獲得心理陪伴。

台中慈濟醫院副院長莊淑婷來自護理背景，對護理人員在初入職場時面臨的挑戰深有體會，她說許多新進護理師因不熟悉專業操作，覺得工作壓力倍增，甚至影響病人安全；推動「護理秘書」專案，量身打造滿足護理師需求的數位化查詢工具，讓新進護理師隨時取得符合標準的操作指引，協助工作減壓增效，提升照護品質。

「護理秘書」由復健醫學部陳佳菁醫師主導開發，設計功能緊扣護理臨床需求，包含常見儀器操作說明、護理技術標準流程、工作常見問題解答及院內單位分機查詢等，讓新進護理師能在臨床迅速找到所需資訊；平台整合多國語言衛教資訊，支援越南文、印尼文等，幫助護理師在多元文化環境下提供準確的健康指導，提升跨文化溝通與照護能力。

AI聊天機器人是「護理秘書」的一大亮點，陳佳菁醫師表示，透過先進的語言模型，機器人能模糊比對使用者輸入內容，準確回應查詢需求，提升資訊查詢效率，還設計成心理陪伴工具，為護理師提供溫暖的人性化互動；「我們希望護理師在面對壓力時，能藉由與機器人的對話找到心理上的支持，不只是查詢工具，更是陪伴他們的助手。」

新進護理師范宜柔肯定「護理秘書」，她說自己剛到職半年，仍不熟悉許多臨床操作，臨床工作繁忙，她也不敢頻繁請教學姐，護理秘書幫了很大的忙，像是輸血流程該注意什麼、點滴泵的操作步驟，甚至查詢院內單位的分機號碼，都能快速找到答案，范宜柔表示，多國語言衛教功能，讓她在面對非本國籍的看護時，能更有自信提供照護指導。