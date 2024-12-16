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麗寶跨年演唱會卡司全揭曉 魏如萱、邱鋒澤、呂思緯、蕭秉治等人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2025麗寶跨年演唱會，卡司全揭曉，waa魏如萱、Feng Ze 邱鋒澤、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、美秀集團等。圖／麗寶樂園渡假區提供
2025麗寶跨年演唱會，卡司全揭曉，waa魏如萱、Feng Ze 邱鋒澤、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、美秀集團等。圖／麗寶樂園渡假區提供

「2025傳說對決麗寶跨年演唱會」將在12月31日晚上９點正式開唱，卡司全揭曉，金曲歌后waa魏如萱、Feng Ze 邱鋒澤、限定組合GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治、美秀集團、南西肯恩、Ray 黃霆睿、宋柏緯、吳獻Osean、JOYCE就以斯等陣容。

今年跨年煙火秀，以「烏托邦」為主題且施放時間長達300秒，展現理想世界的絢麗與夢幻，讓現場者迎接2025年。

除了演唱會表演，「2025傳說對決麗寶跨年演唱會」還融入多元的活動元素，欣賞精彩舞台表演，現場有美食攤位、全台最大的天空之夢摩天輪燈光秀及絢麗的跨年煙火秀，邀請連續6年的國慶煙火設計師黃泰，親自操刀設計這次以「烏托邦」為主題的300秒煙火秀，設計靈感源自麗寶樂園渡假區的美麗地景，藍色煙火象徵馬拉灣水上樂園的流動暢快，橘色落葉煙火代表著麗寶落羽松草原的遼闊壯盛，最後以彩虹牆煙火象徵美好烏托邦的到來，展現出一幅幅美麗的想像與期待。

演唱會結束後，遊客可在清晨搭乘2025年第一趟摩天輪，登上384公尺高空「迎曙光、賞日出」。今年首度販售「獨享包廂套票」，最多可6人搭乘，原價5100元，優惠價3000元。

2025麗寶跨年演唱會，卡司全揭曉，waa魏如萱、Feng Ze 邱鋒澤、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、美秀集團等。圖／麗寶樂園渡假區提供
2025麗寶跨年演唱會，卡司全揭曉，waa魏如萱、Feng Ze 邱鋒澤、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、美秀集團等。圖／麗寶樂園渡假區提供

演唱會 設計師 跨年

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