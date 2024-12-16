2萬尊神像要回駕 大甲鎮瀾宮清醮結束各地神尊迎回原宮廟

大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，鎮瀾宮主壇和七大醮壇有近2萬尊神尊鑑醮也供參拜，普度後大典已結束，2萬尊神像要回駕，各地神尊今天起陸續迎回原宮廟和家廟，許多信徒說可惜，萬神齊拜畫面不再。

鎮瀾宮鑑醮活動邀請全省各地宮廟和家廟神尊到主壇和七大醮壇，鎮瀾宮前方的1萬多尊神尊齊聚，每天都吸引信徒參拜拍照，信徒嘖嘖稱奇說，全省各地許多宮廟神尊齊聚很少見，來此地一次拜上萬尊神，不用跑全省各地拜，很神奇的體驗。