2萬尊神像要回駕 大甲鎮瀾宮清醮結束各地神尊迎回原宮廟
大甲鎮瀾宮重俢慶成祈安七朝清醮活動，鎮瀾宮主壇和七大醮壇有近2萬尊神尊鑑醮也供參拜，普度後大典已結束，2萬尊神像要回駕，各地神尊今天起陸續迎回原宮廟和家廟，許多信徒說可惜，萬神齊拜畫面不再。
鎮瀾宮鑑醮活動邀請全省各地宮廟和家廟神尊到主壇和七大醮壇，鎮瀾宮前方的1萬多尊神尊齊聚，每天都吸引信徒參拜拍照，信徒嘖嘖稱奇說，全省各地許多宮廟神尊齊聚很少見，來此地一次拜上萬尊神，不用跑全省各地拜，很神奇的體驗。
萬神今天起陸續被迎回原宮廟，有信徒在大甲媽臉書群問，大甲鎮瀾宮七清醮圓滿，開始開放請神，「你們是哪一天要請神呢？我家元帥是今天」，有人回應明天，有人說選的日子是本月20日，有人回「正在桃園往大甲路上」，「我家觀音也明天請回」。
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