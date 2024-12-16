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50天兩環評通過 環團台中抗議

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
環保團體發起的「台灣氣候民主和公正轉型團結陣線」昨集結台中市議會廣場，訴求2028中火無煤。記者黃寅／攝影
環保團體發起的「台灣氣候民主和公正轉型團結陣線」昨集結台中市議會廣場，訴求2028中火無煤。記者黃寅／攝影

中火力發電廠二期環評爭議愈燒愈火，中南部環保團體昨集結台中抗議「假環評」，不到50天接連通過中火二期燃氣和高雄大林蒲七接環評，「形同（國）家暴（力）」加諸中南部居民身上，神速通過，更甚於賴清德總統當行政院長時的三接環評。

藍營立委並在立院臨時提案「2028無煤中火」主決議文，20多名藍白立委連署，共同捍衛中部民眾健康。台電則表示，中火是台中固定汙染源表現最好的，減汙不能只要求中火。

十幾個環保、醫師、婦女等團體昨在台中市議會廣場舉辦氣候集會，誓師集氣，訴求「2028中火無煤護健康」，400人排出「2028 TC 0 Coal」等字樣，還拉布條要「中央戒斷燃煤依賴」，不能等到2034年才無煤。

台中爭好氣聯盟執行長岳祥文說，今年美國國會一份針對化石燃料業者的65頁報告書，就提到天然氣業者謊話連篇，將天然氣說成橋接能源。但天然氣已被國際證實，從開採生產到氣化，排放的溫室氣體高於煤炭。

國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔等人在立院共同臨時提案，「2028無煤中火」主決議文已獲藍白立委至少23人連署，羅說，雖很困難，力拚剩下兩周會期討論通過。

能源議題勢成2026熱門選舉議題，國民黨台中市長熱門人選立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔昨均到場，至於民進黨熱門人選立委何欣純、蔡其昌則未現身。江啟臣說，民進黨政府當初承諾人民要減碳、減煤，看起來像是在打假球；楊瓊瓔說，「台中人付出這麼多」，卻不能呼吸安全空氣，將在立院持續提出刪除燃煤預算。

綠營僅彰化市長林世賢參加，主張中火燃煤要趕緊除役，第一階段以燃氣替代。

台中市環保局長陳宏益說，市府完全認同「2028無煤台中」，這不是憑空想像的計畫，中火燃氣一期將於明、後年商轉，發電量相當中火燃煤機組發電量7成，可見中火可再減煤7成。

台電公司則重申，各項努力讓中火在2014年後，減少燃煤逾600萬噸、空汙減排達7成，「在台中市固定汙染源中是表現最好的單位」。台電強調，要改善空品不能單靠中火擔責，更需要台中市整體一起付諸行動。

中火 環評

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