「謝平安家年華」 永靖萬人作客

頂新和德文教基金會聯合彰化縣永靖鄉公所、永安宮、永靖鄉共好協會等主辦「永靖謝平安家年華」有台版感恩節之稱，一連二天活動包括封街搓湯圓、吃平安宴，眾神集聚團圓祈福祭典，為南彰化打造觀光亮點。

頂新和德文教基金會14、15日在永靖街上和成美文化園區舉辦盛大活動，今年擴大在永靖街上封街搓湯圓，平安宴席開300桌，還有眾神集聚團圓祈福祭典，成美文化園區東園開放夜遊，可欣賞明華園總團演出的年度酬神戲「青蟬」、煙火秀，加上味全龍球星同樂，吸引破萬人次到永靖作客，為歷年來最大規模。

為慶祝12強中華隊奪冠，頂新和德文教基金會今年訂製千頂「世界冠軍」帽贈送參加謝平安的民眾，排第一的粉絲興奮說「太有紀念價值，一早不到八時就來排隊。」

彰化縣縣長王惠美、彰化縣議長謝典林、台中市府顧問蔡壁如和永靖鄉長魏碩衛、立委陳素月和謝衣鳯等人共襄盛舉，永靖鄉24村投入這場客家傳統盛會。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充感謝縣府、公所和在地鄉親一起促成，希望每年永靖遊子與遊客們都能一起謝平安，在彰化團聚，讓這天成為「永靖人的家庭日」。

永靖共好協會理事長陳雍讓說，「永靖謝平安家年華」結合永續發展、地方創生、文化傳承、社區共好等願景，與周邊鄉鎮攜手合作，期盼永靖謝平安活動成為全國特色觀光亮點，帶動觀光人潮共榮南彰化旅遊圈。