台中設庇護島2個月 16起自撞

台中北區進化北路與崇德到中清4個垂直路口，今年10月起建置行人庇護島，才2個月就發生16起轉彎自撞庇護島事故，昨清晨接連2起，警方先設爆閃燈以降低自撞，並提醒用路人勿「西瓜切」轉彎；交通局承諾63易肇事路口年底全數改善。

中市北區進化北路永興路、大德街兩處路口，昨天清晨4時許、7時許，分別傳出一輛轎車、一輛計程車自撞路口的行人庇護島。第二警分局統計，北區進化北路沿線，自從崇德路至中清路段等4個路口，今年10月新設「行人庇護島」，已發生16起自撞事故。

警方統計，10月1起、11月9起、12月至今已6起，共16起左轉車自撞庇護島，都是與進化北路垂直道路，包含永興路4起、學士路4起、大德路5起、梅川路3起，日、夜間發生各半。對於事故頻傳，後續交通工程設計，須經由專業單位評估與調整。

警方表示，駕駛人左前方的A柱造成遮蔽面積很大，且這個路段的行人庇護島警示裝置，都是吸引進化北路上的駕駛人注意，對於與進化北路垂直道路的駕駛人來說，標示不明顯，用路人沒有獲得足夠警示。警方已在進化北路4處有庇護島的路口，加裝爆閃燈，呼籲駕駛避免「切西瓜式」轉彎，以免誤判路況。

交通大隊表示，所謂「切西瓜式轉彎」是指駕駛未達路口中心處，占用對向車道就搶快轉彎，依法開罰600元以上1800元以下罰鍰。

北區議員陳政顯表示，進化北路沿線部分路段事故頻傳，建置行人庇護島設計初衷雖是善意，但警示裝置如何優化，提高用路人的視覺辨識效果，仍有改善空間，他要求警察局與交通局、建設局應盡速改善。

交通部列出台中市63處易肇事路口，依據2020到2023年6月行人事故數據等標定，但進化北路僅一處列入；市府表示，63處截至12月13日已改善50處，年底前將全數完成改善，持續盤點學校、醫院、公園與商圈周遭及重要路口交通設施，不停改善。