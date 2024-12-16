聽新聞
0:00 / 0:00

台中設庇護島2個月 16起自撞

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
台中市北區進化北路設置行人庇護島設施，昨天清晨發生2起車輛自撞庇護島事故，今年以來已16起。圖／第二警分局提供
台中市北區進化北路設置行人庇護島設施，昨天清晨發生2起車輛自撞庇護島事故，今年以來已16起。圖／第二警分局提供

台中北區進化北路與崇德到中清4個垂直路口，今年10月起建置行人庇護島，才2個月就發生16起轉彎自撞庇護島事故，昨清晨接連2起，警方先設爆閃燈以降低自撞，並提醒用路人勿「西瓜切」轉彎；交通局承諾63易肇事路口年底全數改善。

中市北區進化北路永興路、大德街兩處路口，昨天清晨4時許、7時許，分別傳出一輛轎車、一輛計程車自撞路口的行人庇護島。第二警分局統計，北區進化北路沿線，自從崇德路至中清路段等4個路口，今年10月新設「行人庇護島」，已發生16起自撞事故。

警方統計，10月1起、11月9起、12月至今已6起，共16起左轉車自撞庇護島，都是與進化北路垂直道路，包含永興路4起、學士路4起、大德路5起、梅川路3起，日、夜間發生各半。對於事故頻傳，後續交通工程設計，須經由專業單位評估與調整。

警方表示，駕駛人左前方的A柱造成遮蔽面積很大，且這個路段的行人庇護島警示裝置，都是吸引進化北路上的駕駛人注意，對於與進化北路垂直道路的駕駛人來說，標示不明顯，用路人沒有獲得足夠警示。警方已在進化北路4處有庇護島的路口，加裝爆閃燈，呼籲駕駛避免「切西瓜式」轉彎，以免誤判路況。

交通大隊表示，所謂「切西瓜式轉彎」是指駕駛未達路口中心處，占用對向車道就搶快轉彎，依法開罰600元以上1800元以下罰鍰。

北區議員陳政顯表示，進化北路沿線部分路段事故頻傳，建置行人庇護島設計初衷雖是善意，但警示裝置如何優化，提高用路人的視覺辨識效果，仍有改善空間，他要求警察局與交通局、建設局應盡速改善。

交通部列出台中市63處易肇事路口，依據2020到2023年6月行人事故數據等標定，但進化北路僅一處列入；市府表示，63處截至12月13日已改善50處，年底前將全數完成改善，持續盤點學校、醫院、公園與商圈周遭及重要路口交通設施，不停改善。

自撞 行人

延伸閱讀

台鐵宜蘭線西正線完成軌道切換 明年汛期前完成東正線

影／切西瓜轉彎…台中北區行人庇護島 2個月發生16件自撞

台南市北區實踐街平交道 今天只開放機車、行人通行

影／又來了！賓士休旅車卡行人庇護島...台中北區今年以來13起

相關新聞

台中設庇護島2個月 16起自撞

台中北區進化北路與崇德到中清4個垂直路口，今年10月起建置行人庇護島，才2個月就發生16起轉彎自撞庇護島事故，昨清晨接連...

50天兩環評通過 環團台中抗議

台中火力發電廠二期環評爭議愈燒愈火，中南部環保團體昨集結台中抗議「假環評」，不到50天接連通過中火二期燃氣和高雄大林蒲七...

草屯「半路店」 懷舊電影館

南投草屯17號鄉道連接中寮，途經坪頂里有處「半路店」，緊臨馬路的矮牆上可看到懷舊手繪電影看板，很吸睛，這全出自72歲屋主...

「謝平安家年華」 永靖萬人作客

頂新和德文教基金會聯合彰化縣永靖鄉公所、永安宮、永靖鄉共好協會等主辦「永靖謝平安家年華」有台版感恩節之稱，一連二天活動包...

環團抗議政府假環評！訴求2028中火無煤 遺憾執政黨未簽署提案

環保團體發起的「台灣氣候民主和公正轉型團結陣線」今集結台中市議會廣場，除了抗議政府以「假環評」在不到50天內接連通過台電...

南投17號鄉道…電影矮牆有故事 更藏國寶級人物

南投草屯17號鄉道連接中寮，途經坪頂里有處「半路店」，可在緊臨馬路的矮牆上看見色彩鮮艷的手繪電影看板，相當吸睛，也讓人印...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。