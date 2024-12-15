環團抗議政府假環評！訴求2028中火無煤 遺憾執政黨未簽署提案

環保團體發起的「台灣氣候民主和公正轉型團結陣線」今集結台中市議會廣場，除了抗議政府以「假環評」在不到50天內接連通過台電中火二期燃氣和高雄大林蒲七接環評，另也訴求希望能做到2028中火無煤。

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、羅廷瑋、廖偉翔、民眾黨台中市議員江和樹以及大台中醫師公會理事長魏重耀和副理事長林釗尚等人，今都到場支持活動。

民進黨籍彰化市長林世賢到場，但他致詞時雖主張中火一定要讓燃煤趕緊除役，第一階段要用燃氣替代，但最後要如何代替，他則語帶玄機的問，彰化海邊有45GW電源，是誰在阻擋風力發電？哪些人是反對風力的，要搞清楚。

他也一度飆罵主持人林翠蘭，質疑為何說出他曾經罹患肺腺癌？並說，他並不以肺腺癌為訴求，但提醒環保團體勿被政客利用。

環團說，除了中火無煤，他們希望每增加一組燃氣機組就要減少一組燃煤機組，另應逐年減少購煤預算，且立法院能夠通過2028中火無煤主決議，並做到2029全台灣都能無煤，另也希望中部5縣市首長和縣市議會都能支持他們2028中火無煤的訴求。

並說，很高興國民黨籍立委羅廷瑋找其他立委簽署2028中火無煤主決議，民眾黨也有兩立委簽署，很可惜的是民進黨不願意簽署。

江啟臣說，燃煤和燃氣現仍占8成以上的發電量，如何排碳達到2050年的淨零，同時兼顧產業和健康，政府應均衡思考。中火一、二期燃氣工程等於增加6部機組，發電量幾乎已等於整個中火10部機組的燃煤量，當初承諾人民要減碳、減煤，但看起來又像是在打假球。

他說，COP29（聯合國氣候變化大會）剛開完，台灣有8個汙染源進入世界5百大，中火又是其中最大的，排到58名，這對中南部居民而言是個很重大的恥辱，尤其是在保護人民和地球上，政府欠我們一個公道。

羅廷瑋說，目前增氣已經足夠負荷原本燃煤發電供應的電量，希望立法院可以通過2028中火無煤臨時提案作為主決議，而不要等到2034年。因為，只要多等一年，就有更多無數家庭受害。

楊瓊瓔說，中火第一期兩部燃氣機組啟用後，就會拆除兩部燃煤機組，第二期燃氣擴建總量增加超過35%也應比照拆除燃煤機組，但中央卻不願意。他們說不會拆除，但絕對不會使用，除非發生戰爭，這樣的論述讓人民高度的質疑。