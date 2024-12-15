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南投17號鄉道…電影矮牆有故事 更藏國寶級人物

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
張松如至今仍致力於早期電影文物保存，他模擬使用舊式放映機。記者賴香珊／攝影
張松如至今仍致力於早期電影文物保存，他模擬使用舊式放映機。記者賴香珊／攝影

南投草屯17號鄉道連接中寮，途經坪頂里有處「半路店」，可在緊臨馬路的矮牆上看見色彩鮮艷的手繪電影看板，相當吸睛，也讓人印象深刻，而這些電影看板畫作，全出自屋主張松如之手，今年72歲的他，堪稱是「國寶級電影放映師」。

早年國內影劇發展蓬勃，光南投、草屯的電影戲院就多達10家，年僅12歲的張松如因家貧，母親早逝，小學只念1個月就輟學，因喜歡電影，12歲被介紹去草屯大世界戲院學功夫，學手繪電影看板、電影放映等，工作足跡幾乎遍及全台。

張松如說，當年成為電影放映師後，全台各地跑透透，曾為30多家戲院工作播電影，經歷過台灣電影最輝煌的時代，後因錄影帶興起，他也見證了電影院的沒落，但當時他沒放棄，轉做露天電影，早期騎著三輪車去廟會或學校等播放電影。

隨露天電影也式微，12年前，張退休，但因不捨許多老舊戲院關門，舊式放映機、膠捲影片等電影文物面臨廢棄，他自掏腰包購置收藏，將自家空間打造成「阿松懷舊電影文物館」，還有能播放老電影的迷你戲院，奉獻台灣電影至今已60年。

文史工作者潘樵表示，張松如的一生幾乎都奉獻給電影，並致力於電影文物保存，堪稱是國寶級電影放映師，為此與他經過多次訪談，編撰出版「漂泊，電影，張松如」一書，紀錄最真實的台灣電影文化，也盼喚醒國人早年對電影的美好回憶。

張松如（穿雨鞋者）在住家外矮牆上繪製電影看板，色彩鮮艷，相當吸睛。記者賴香珊／攝影
張松如（穿雨鞋者）在住家外矮牆上繪製電影看板，色彩鮮艷，相當吸睛。記者賴香珊／攝影
張松如（穿雨鞋者）在住家外矮牆上繪製電影看板，色彩鮮艷，相當吸睛。記者賴香珊／攝影
張松如（穿雨鞋者）在住家外矮牆上繪製電影看板，色彩鮮艷，相當吸睛。記者賴香珊／攝影
張松如的一生幾乎都奉獻給電影，至今仍致力於早期電影文物保存。記者賴香珊／攝影
張松如的一生幾乎都奉獻給電影，至今仍致力於早期電影文物保存。記者賴香珊／攝影
72歲張松如（左）奉獻台灣電影一甲子，堪稱「國寶級電影放映師」，文史工作者潘樵（右）將其經歷書寫成書。圖／民眾提供
72歲張松如（左）奉獻台灣電影一甲子，堪稱「國寶級電影放映師」，文史工作者潘樵（右）將其經歷書寫成書。圖／民眾提供
張松如（穿雨鞋者）在住家外矮牆上繪製電影看板，色彩鮮艷，相當吸睛。記者賴香珊／攝影
張松如（穿雨鞋者）在住家外矮牆上繪製電影看板，色彩鮮艷，相當吸睛。記者賴香珊／攝影
張松如的一生幾乎都奉獻給電影，至今仍致力於早期電影文物保存。記者賴香珊／攝影
張松如的一生幾乎都奉獻給電影，至今仍致力於早期電影文物保存。記者賴香珊／攝影

文史工作者 文物 電影

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