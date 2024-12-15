台中市主委盃慢壘錦標賽 跨年賽程今天開打66隊參賽
台中市政府與台中市體育總會慢速壘球委員會共同辦理「113年台中市主委盃暨活力啟程、迎向幸福城—慢速壘球作伙來」慢壘賽，今天起為期5周在台中市立慢速壘球場開打，中部地區共66隊參賽，1650名選手參賽。
台中市運動局代理局長游志祥代表台中市長盧秀燕出席開幕典禮表示，感謝台中市體育總會慢速壘球委員會主任委員同時也是立法院副院長江啟臣，一起推廣全民運動的慢速壘球賽事，讓所有慢壘好手們攜家帶眷進行賽事交流。
游志祥表示，此次比賽為期5周並橫跨2024年延續至2025年，是極少跨越年度的運動賽事，顯示慢壘運動已廣受歡迎，今天在台中市立慢速壘球場舉行開幕現場，有來自中部地區共66隊、1650位好手齊聚一堂，其中台中隊伍高達63隊，也有來自苗栗隊伍報名。
台中市慢壘委員會主委暨立法院副院長江啟臣開幕致詞表示，這次高達66隊報名，啟動報名就立刻額滿，顯示慢速壘球運動是深受大家喜愛的運動之一，更是適合親子家庭共同參與的運動，這次賽事期間為期5周，明年1月初將產生冠軍隊伍。
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