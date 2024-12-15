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彰化清水岩寺歲末點燈祈福 縣長發錢母給大家當第一桶金
彰化縣社頭鄉清水岩寺昨晚舉辦「社區歲末點燈祈福暨迎春納福保平安」活動，縣長王惠美與上千人一起祈願國泰民安、風調雨順，清水岩也送出「蛇年招財錢母」，象徵給民眾的第一桶金，希望參與者都能獲得祝福。
縣長王惠美與清水岩寺主委蕭惠仁、總幹事陳慶福、社頭鄉長蕭浚二等地方人士和民眾參與祈福活動，由湛因法師主持點燈祈福活動。
王惠美表示，歲末是感恩的時刻，祈求菩薩賜福，為鄉親帶來幸福，讓彰化更平安順利，也邀請湛因法師為眾生開示與祝福，現場更準備蛇年招財錢母，希望讓鄉親在新的一年，能吉祥如意、大賺錢。
陳慶福表示，清水岩寺與彰化縣政府共同主辦歲末祈福點燈祈福活動，主要是希望藉由活動來感恩過去一年的平安，也祈求來年大家都能幸福美滿，今年特別贈送「蛇年招財錢母」，希望參與者都能獲得圓滿的祝福。
清水岩寺主祀觀音，是台灣最先供奉三寶佛的寺廟，與虎山岩、碧山岩合稱中部三大名岩，起建至今已有298年，而清水岩寺又因地出泉水、風光明媚而有「清水春光」美名，是彰邑八景之一。
在前主委蕭秀梅及社頭鄉代會主席陳慶福等人多年來大力推動藝文活動及生態保育，透過兩代人努力，清水岩寺不僅是地方信仰中心，也發展成為兼具古蹟觀光與歷史文化、教育、休閒、保育中心，近年的歲末點燈祈福活動參與民眾一年比一年多。
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