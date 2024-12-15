彰化清水岩寺歲末點燈祈福 縣長發錢母給大家當第一桶金

彰化縣社頭鄉清水岩寺昨晚舉辦「社區歲末點燈祈福暨迎春納福保平安」活動，縣長王惠美與上千人一起祈願國泰民安、風調雨順，清水岩也送出「蛇年招財錢母」，象徵給民眾的第一桶金，希望參與者都能獲得祝福。

縣長王惠美與清水岩寺主委蕭惠仁、總幹事陳慶福、社頭鄉長蕭浚二等地方人士和民眾參與祈福活動，由湛因法師主持點燈祈福活動。

王惠美表示，歲末是感恩的時刻，祈求菩薩賜福，為鄉親帶來幸福，讓彰化更平安順利，也邀請湛因法師為眾生開示與祝福，現場更準備蛇年招財錢母，希望讓鄉親在新的一年，能吉祥如意、大賺錢。

陳慶福表示，清水岩寺與彰化縣政府共同主辦歲末祈福點燈祈福活動，主要是希望藉由活動來感恩過去一年的平安，也祈求來年大家都能幸福美滿，今年特別贈送「蛇年招財錢母」，希望參與者都能獲得圓滿的祝福。

清水岩寺主祀觀音，是台灣最先供奉三寶佛的寺廟，與虎山岩、碧山岩合稱中部三大名岩，起建至今已有298年，而清水岩寺又因地出泉水、風光明媚而有「清水春光」美名，是彰邑八景之一。