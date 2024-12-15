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葫蘆墩文化中心志工表揚暨授證 志工全穿自創藍染圖騰上衣
台中葫蘆墩文化中心今天辦理志工表揚暨授證典禮，以「藝染結染‧葫蘆墩藍」為主題，葫蘆墩志工全穿自創藍染圖騰上衣很有特色，會場及大廳布置也彩染藍天雲頂、染藝牆及裝置藝術展區，彰顯推動手作體驗課程、傳統工藝融入現代生活。
台中市文化局主任秘書蕭靜萍在典禮中，稱讚葫蘆墩志工致力學習並積極推廣藍染工藝，培育出許多藍染藝術家及專業講師，每月還辦理各式藍染體驗手作課程，吸引美國明尼蘇達州親善訪問團及日本國際文化交流友誼團來觀摩，更受邀參加臺日韓天然染色快閃展，獲得極高讚譽與熱烈迴響。
志工隊3次榮獲文化部「全國文化績優志工團隊獎」最高殊榮，為全國少數3次獲獎的團隊；志工積極支持中心各項藝文活動，包括每年主辦民俗節慶活動「粽情眾藝慶端午」、「義藝非凡志工作品展」，今年還支援「市民野餐日新社區」活動，充沛的服務能量與創意巧思。
今天在演講廳舉辦志工授證典禮及表揚績優志工，其中志工隊超過半數服務超過10年，6成以上逾65歲，更有志工宋子玉服務長達23年，今年80歲高齡時榮退。
葫蘆墩中心今天的志工授證典禮，包含立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、台中市議員張瀞分及陳清龍、文化局主任秘書蕭靜萍、文化局文化資源科科長江錦陵、葫蘆墩文化中心主任郭恬氳等人出席。
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