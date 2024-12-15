聯合盃作文總決賽 延和國中：AI浪潮表達力成競爭關鍵

「第18屆聯合盃作文大賽」總決賽，中部地區今在明德中學登場，818人爭取六組首獎。南投延和國中有16人晉入決賽，教務主任林喬偉說，在AI衝擊下，孩子表達力尤為關鍵，校方培養帶著走的能力，「只要學校重視，學生就會當一回事。」

延和國中今天包下一輛遊覽車，由教師陪考參加決賽；七、八年級學生共16人晉入決賽，成績亮麗。教務主任林喬偉說，數位時代導入AI，但許多文章靠AI創作或修飾，更讓校方覺得學生表達力是未來競爭的關鍵能力，孩子要學會面對面溝通、組織文字分享。他說，學校長期透過媒材系統化訓練，引導學生閱讀與作文，只要學校重視與引導，學生就會當一回事。

林喬偉說，延和國中購買聯合盃作品集，提供學生閱讀，吸收優秀作品的精華；另晨間閱讀、加強紙本與數位閱讀，善用圖書館資源，在朝會分享好書心得，長期下來「腹有詩書氣自華」

多位考生說，把參加作文比賽當作與高手過招，提升自我的作文與表達力。考生陳柏銜、林子繹表示，把玩手遊與電動時間節省下來，拿來閱讀、接觸大自然，對作文很有幫助。這次出題多採用開放式命題，讓學生在各項條件下自行命題與組織，很考驗「想像力」

明德中學長期提供聯合報作文中區比賽場地，各地來的師生家長對校園風光、學生接待有禮，印象深刻，校長林衍陞說，校方重視學生自主學習及團隊溝通合作能力，札實語文教育，更注重跨領域學習，明德青年很可以。

聯合報教育事業部總經理潘素滿指出，聯合盃作文大賽把熱愛寫作的朋友齊聚一堂，以筆墨描繪出千變萬化的文學風景，探討對生活、社會、未來的深刻思考。今年比賽融入多元情境與議題，盼參賽者在「揮筆傳八方，妙思競華章」之際，也能跳脫單一、線性思維的局限，從多角度審視問題，分析事物間的關聯及影響，激發創意與批判力。

今年聯合盃將與《好讀》周報、聯合學苑攜手招募「好讀u特派」，邀請第18屆聯合盃初賽得獎者優先加入社團，未來除了不定期舉辦專屬講座和培訓課程，甚至有機會以「好讀特派員」身分挑戰真實採訪任務，為《好讀》周報寫新聞。