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影／警超前部署…合歡山武嶺周末不塞了 人潮擠公廁

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
夜衝合歡山風氣盛行，本周末又逢雙子座流星雨，警方超前部署警力疏導取締奏效，本周末車多卻不塞了。圖／仁愛警分局提供
夜衝合歡山風氣盛行，本周末又逢雙子座流星雨，警方超前部署警力疏導取締奏效，本周末車多卻不塞了。圖／仁愛警分局提供

合歡山武嶺是全台公路最高點，近期夜衝風氣盛行，人車塞爆當地，本周末又逢雙子座流星雨達最高峰，警方超前部署警力疏導取締奏效，本周末車多卻不塞了；但不少遊客小看高山低溫，全擠到公廁群聚取暖，甚至有人失溫求助，幸無礙。

合歡山武嶺海拔3275公尺，能一路行車直上，並設有停車場及武嶺亭觀景平台，是台灣公路的最高點，最近因大批民眾瘋夜衝，大半夜的就上合歡山追星、等日出，導致武嶺最近每到周末凌晨就塞車，人車塞爆當地，被戲稱是「武嶺早市」。

而「武嶺早市」狀況衍生違規停車、危險或疲勞駕駛行為，加上今年最後一場的「雙子座流星雨」於本周末達到最高峰，警方預期塞車恐加劇，為此特別編排警力，從昨凌晨起就提前增派警力上山，幾乎全天候進行強力交通疏導及巡邏取締。

仁愛警分局表示，2天周末假期與縣警局交通隊配合加強交管勤務，為保持武嶺前道路暢通，強制疏導車流或驅離車輛至合歡山莊及小風口停車場，而昨、今2天已開出逾16張違停罰單，塞車狀況較前幾周明顯改善，車雖多，但大致順暢。

只是，大陸冷氣團發威，高山氣溫逼近0度，不少遊客憑熱血夜衝，卻小看了低溫，全擠到武嶺、合歡山莊等公廁群聚取暖，讓要小解的民眾誤以為大排長龍，昨甚至有揪團騎車上山的年輕人失溫求助，經保七第九大隊警力協助下，無大礙。

太魯閣國家公園管理處呼籲，合歡山冬天入夜後，溫度往往接近0度或更低溫，且高山低溫易引發高山症，務必注意保暖，縮短停留時間，身體不適時應盡速下山；警方也提醒，山路蜿蜒，上山前應養足精神，避免因疲勞駕駛造成交通事故。

夜衝合歡山風氣盛行，本周末又逢雙子座流星雨，警方超前部署警力疏導取締奏效，本周末車多卻不塞了。圖／仁愛警分局提供
夜衝合歡山風氣盛行，本周末又逢雙子座流星雨，警方超前部署警力疏導取締奏效，本周末車多卻不塞了。圖／仁愛警分局提供
夜衝合歡山風氣盛行，本周末又逢雙子座流星雨，但不少遊客小看高山低溫，保暖不足，擠到公廁取暖，甚至有人失溫求助，幸無礙。圖／太管處提供
夜衝合歡山風氣盛行，本周末又逢雙子座流星雨，但不少遊客小看高山低溫，保暖不足，擠到公廁取暖，甚至有人失溫求助，幸無礙。圖／太管處提供

低溫 合歡山 武嶺

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