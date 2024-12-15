台中石岡花漾藝術燈節點燈 百萬耶誕樹點亮豐原葫蘆墩公園
耶誕節將到，台中石岡花漾藝術燈節昨晚點燈，6大主題燈區吸引民眾拍照打卡，百萬耶誕樹昨晚也點燈，照亮豐原葫蘆墩公園，立法院副院長江啟臣到場與民眾同享歡樂氣氛。
台中市石岡區公所今年以愛情浪漫音樂氛圍點亮耶誕燈區、綠六廣場、東豐綠廊、鵲橋、石農咖啡廣場、情人木橋及食水嵙溪休閒農園，打造「愛情圓舞曲」、「幸福久久道」、「銀河星空聚」、「閃耀之心」、「花信之約」、「愛的進行式」等6大主題燈區。
石岡區長劉素幸表示，花漾藝術燈節即日起至明年2月12日點亮石岡，展期橫跨元旦、春節假期及元宵節共61天。
劉素幸說，今年以音樂元素結合花藝，在綠六廣場打造一座音樂留聲機主燈，沿著東豐綠廊在零蛋月台、綠六廣場、鵲橋、情人木橋園區裝設浪漫燈飾，包含琴定愛情海、敲響幸福鐘、逐夢流星雨、幸福雪花、永恆之鑽、無限愛戀等，讓民眾沉醉在幸福的浪漫氛圍。
立法院副院長江啟臣今年整合社會資源，在豐原葫蘆墩公園打造一座高達10公尺的「百萬耶誕樹」，昨晚正式點燈，這座耶誕樹將展至明年元宵節。
耶誕樹在葫蘆墩公園竹跡館旁，昨晚點燈，現場有薩克斯風音樂、奇幻魔術、氣球秀、泡泡表演等精采節目；江啟臣到場與民眾同歡，耶誕樹將於每日下午5時30分至晚上10時點燈；江啟臣表示，12月是歲末也是感恩的季節，透過這棵耶誕樹，讓我們許下新年願望、共享歡樂。
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