下屆市長卡位？江啟臣與楊瓊瓔聲援環團 但2人恐王不見王

2026年台中市長選舉備受關注，環境、能源問題勢必成為台中主戰場。中南部環團今齊聚「1215氣候集會」，談無煤中火護健康，據環團最新消息，國民黨被點名接棒市長的立院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都會到場，但時間排開「王不見王」；民眾黨代表是市黨部主委江和樹。民進黨兩位熱門市長參選人立委何欣純還在排行程中，立委蔡其昌確定不到場。

北中南民團1215氣候集會今天下午將在台中市議會前廣場，共同發起「台灣氣候民主和公正轉型團結陣線」提出「化石燃料退場！反對能源暴力！守護氣候民主！要求公正轉型」，抨擊環境部召開的環會議粗暴，回溯10月30日，台電的中火二期燃氣開發案在爭議中一次通過環評審查。將落腳高雄大林蒲的中油第七天然氣接收站開發案，12月11日也一次專家小組會議、一次環評大會，火速通關。齊轟環境部長彭啓明「親自押陣」的環評大會，如權力坦克車般逕自輾壓過去。

環團邀請政治人物出席1215氣候集會，國民黨市長潛在人選江啟臣與楊瓊瓔一口答應，但江啟臣將參加前半場，楊瓊瓔參加後半場，巧妙隔開。目前國民黨內態勢都在等兩人協調，但目前兩人即使在立院、地方活動經常碰面，卻未觸及市長參選議題。

政壇觀察，江啟臣的公開活動居多，也與多位議員掛「聯合服務處 」作為各區據點，地方大型活動如宮廟慶典、建設會勘、社團活動密集露臉；楊瓊瓔則偏向鴨子划水，經常可聽聞她拜會地方大老、中小企業等活動，雖未見媒體露出，但運用她豐沛人脈，民進黨下屆市長提名將提早決定人選，讓候選人由各地議員等協同備戰，但國民黨方面則不急，「等媽媽市長協調。」

民進黨立委面對這場1215氣候集會，立場可能尷尬，何欣純還在排行程，蔡其昌則確定不參加。

台中市長盧秀燕由環保局長陳宏益代表出席；國民黨籍台中立委廖偉翔、羅廷瑋參加，顏寬恒因在龍井自辦大型活動，不一定能分身；黃健豪人不在台中無法參加。另南投立委游顥、民眾黨市黨部主委江和樹均出席。