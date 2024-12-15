快訊

企業獨董偏好法律人 前司法官兼職惡補會計學壓力大

指導教授／解聘判決二度翻盤 指導研究生是教學義務？

僅00878報酬正…00919、00713、00929總虧損22萬多！ 小師傅：已習慣各種聲音聽聽就好

大甲鎮瀾宮七朝清醮普度還沒結束 龍身上烏魚子被「搶」光

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲鎮瀾宮七朝清醮昨晚普度，普度還沒結束，龍身上的烏魚子被「偷」光。圖／民眾提供
大甲鎮瀾宮七朝清醮昨晚普度，普度還沒結束，龍身上的烏魚子被「偷」光。圖／民眾提供

大甲鎮瀾宮舉辦重修慶成祈安七朝清醮大典，昨晚在大甲體育場玉皇壇舉行普度法會，現場普度品豐盛，有民眾看到開普不到一分鐘，價值上百萬元的烏魚子被「偷」光，也有人說是被人「搶」，目擊者上網罵「沒素質，在跟好兄弟搶什麼」，大甲警方說沒接到報案，廟方人員說既已發生，不會再追究。

民眾在臉書社群「我愛大甲媽（活動情報討論區）」貼文說，烏魚子在還沒開普結束，不到一分鐘的時間烏魚子都被偷，「偷的一乾二淨，真的很沒素質」。

有網友說，昨晚有看到一名婦人很自在地爬上去一口氣拔了5到6片烏魚子，理直氣壯說可以拿；也有網友說，還有人直接袋子裝至少10包以上，另一邊魷魚也被拔一半，剛好廟方人員走過去制止，不然應該也沒了。

廟方昨晚在普度現場準備豐盛擺宴，其中一尾巨龍造型很氣派，身上全貼滿烏魚子，被稱為烏魚子龍，造價上百萬元，吸引很多人拍照留念；大甲警分局大甲派出所今天表示，未接獲民眾報案烏魚子失竊。

建廟迄今逾290多年的大甲鎮瀾宮，睽違36年，展開為期9天的重修慶成祈安七朝清醮大典，建醮活動昨晚進入尾聲，鎮瀾宮在大甲體育場玉皇壇主壇舉行普渡法會，各式普品及逾8000份供品整齊擺設，場面盛大。市長盧秀燕出席開香祈福，誠心祈求「大甲媽」庇佑國泰民安、世界和平，市民幸福快樂，並祝福鎮瀾宮香火持續鼎盛、宮務昌隆。

大甲鎮瀾宮七朝清醮昨晚普度，普度還沒結束，烏魚子和魷魚已被「搶」。圖／取自臉書我愛大甲媽（活動情報討論區）
大甲鎮瀾宮七朝清醮昨晚普度，普度還沒結束，烏魚子和魷魚已被「搶」。圖／取自臉書我愛大甲媽（活動情報討論區）

普度 烏魚子 鎮瀾宮

延伸閱讀

鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮大典 盧秀燕今天開香祈福

鎮瀾宮七朝清醮普渡 特色看桌如另類工藝展吸睛

大甲鎮瀾宮清醮 她帶子女了解「米龍」、「取龍水」意涵

影／大甲鎮瀾宮燒王船 市府要求慶典後回復原狀 今天幾乎已達成

相關新聞

台中石岡花漾藝術燈節點燈 百萬耶誕樹點亮豐原葫蘆墩公園

耶誕節將到，台中石岡花漾藝術燈節昨晚點燈，6大主題燈區吸引民眾拍照打卡，百萬耶誕樹昨晚也點燈，照亮豐原葫蘆墩公園，立法院...

下屆市長卡位？江啟臣與楊瓊瓔聲援環團 但2人恐王不見王

2026年台中市長選舉備受關注，環境、能源問題勢必成為台中主戰場。中南部環團今齊聚「1215氣候集會」，談無煤中火護健康...

大甲鎮瀾宮七朝清醮普度還沒結束 龍身上烏魚子被「搶」光

大甲鎮瀾宮舉辦重修慶成祈安七朝清醮大典，昨晚在大甲體育場玉皇壇舉行普度法會，現場普度品豐盛，有民眾看到開普不到一分鐘，價...

台中退休婦被騙7300萬如「地面師」翻版 市府：地政防詐有3寶

台中七旬退休婦人被騙4700萬元存款，還被騙抵押名下7棟房子、騙走2600萬，前後被狠騙7300萬元，如日劇「地面師」翻...

玉山獲捐攜帶式加壓艙 配置山屋

高山症是最常見山域事故類型，前山基金會前天捐贈玉管處3組攜帶式加壓艙（PAC），由竹山秀傳醫院院長莊碧焜指導應用。玉管處...

高鐵台中站區開發 議員憂未來更塞

高鐵台中站塞車嚴重，藍議員憂全台最大的高鐵娛樂城營運後恐交通癱瘓，建議烏日區前議員、交通部長陳世凱回來看看。綠議員說，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。