大甲鎮瀾宮七朝清醮普度還沒結束 龍身上烏魚子被「搶」光

大甲鎮瀾宮舉辦重修慶成祈安七朝清醮大典，昨晚在大甲體育場玉皇壇舉行普度法會，現場普度品豐盛，有民眾看到開普不到一分鐘，價值上百萬元的烏魚子被「偷」光，也有人說是被人「搶」，目擊者上網罵「沒素質，在跟好兄弟搶什麼」，大甲警方說沒接到報案，廟方人員說既已發生，不會再追究。

民眾在臉書社群「我愛大甲媽（活動情報討論區）」貼文說，烏魚子在還沒開普結束，不到一分鐘的時間烏魚子都被偷，「偷的一乾二淨，真的很沒素質」。

有網友說，昨晚有看到一名婦人很自在地爬上去一口氣拔了5到6片烏魚子，理直氣壯說可以拿；也有網友說，還有人直接袋子裝至少10包以上，另一邊魷魚也被拔一半，剛好廟方人員走過去制止，不然應該也沒了。

廟方昨晚在普度現場準備豐盛擺宴，其中一尾巨龍造型很氣派，身上全貼滿烏魚子，被稱為烏魚子龍，造價上百萬元，吸引很多人拍照留念；大甲警分局大甲派出所今天表示，未接獲民眾報案烏魚子失竊。