其人其事／李宗勳專攻心外科 看破生死飆速搶命

彰化縣員林基督教醫院心臟血管外科主任李宗勳，從2020年為員基救活第1個裝上葉克膜的心肌梗塞病患，至今已救活24名裝上葉克膜的急性病患；為了搶命，他曾騎著重機一路闖紅燈飛奔到醫院，事後被開了3張罰單，他說：「救活病患，讓我找到行醫的熱忱」。

李宗勳原本就讀交通大學生物科技系，在升大四前，突然對未來感到茫然，決定休學1年重考醫學系，並如願考上輔仁大學醫學系。畢業後，他曾在外縣市醫院擔任內科醫師，坦言「當內科醫生仍找不到真正想做的事」，若只是為了賺錢當醫生會有點無趣，直到彰基當外科醫師後，才找到人生目標。

李宗勳升上彰基主治醫師後，有次支援員基為心肌梗塞已失去心跳的病人裝上葉克膜，是在員基第1例因他而救活病患，讓他得到莫大的成就感。

5年來，李宗勳裝了近40例葉克膜，活著出院的有24人，存活率逾5成，而裝葉克膜能存活出院的世界平均值是3成。李宗勳說，員基是南彰化重要的「救命續命」地區醫院，只要第一線處理得當，再後送醫學中心，就可提高病患存活率。

「救人是一瞬間的事，過了就沒了。」李宗勳說，半夜電話響，他會瞬間驚醒，尤其聽到青壯年這種存活率很高的患者，他立刻跳起來出發去動手術，為了與時間賽跑，有時嫌搭計程車太慢，常騎上重機一路狂飆。

他回憶，從彰化市騎到員基原本要20幾分鐘，有次8分鐘就到了，被開了3張罰單，「自己去繳掉那3張罰單，當成積陰德好了」。

不過，李宗勳說，在裝葉克膜和動手術時，「不能投入任何感情」，因為會有得失心，就會綁手綁腳，反而救不活，先把生死放開，才能果決下判斷，「置死地而後生」，是他搶救生命的哲學。