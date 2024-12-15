玉山獲捐攜帶式加壓艙 配置山屋

高山症是最常見山域事故類型，前山基金會前天捐贈玉管處3組攜帶式加壓艙（PAC），由竹山秀傳醫院院長莊碧焜指導應用。玉管處表示，除低海拔的瓦拉米、樂樂山屋外，園區其餘山屋和排雲山莊均有配置，最近更有4名山友使用加壓艙減輕高山症，成為高山救命利器。

莊碧焜說，高山症是因人體從自低海拔快速上升至高海拔山區引起的症狀，位處海拔2500公尺以上山區時，因空氣氧氣含量減少，就可能出現高山症，最常見症狀為頭痛、噁心與嘔吐、疲倦、暈眩或失去平衡，如惡化為高山腦水腫及高山肺水腫，甚至危及生命。

攜帶式加壓艙像是大型膠囊，出現高山症民眾可穿著保暖衣物進入加壓艙，由操作者關閉艙門拉鍊，並以腳踏幫浦，為壓力艙充氣加壓，讓艙內壓力相當於海拔1500公尺，增加患者血液中的含氧量。

攜帶式加壓艙雖然相當方便，但若操作不當，可能會讓高山症更惡化，因此開辦訓練課程，讓民眾學習正確操作。

玉管處副處長邦卡兒海放南建議山友，報名參加登山或救護社團的PAC實務操作課程，降低高山症類型山域事故發生。