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高鐵台中站區開發 議員憂未來更塞

聯合報／ 記者趙容萱周湘芸／連線報導
台中高鐵站區假日就常出現車陣，議員擔心全台最大高鐵娛樂城營運後，恐交通癱瘓。本報資料照片
台中高鐵站區假日就常出現車陣，議員擔心全台最大高鐵娛樂城營運後，恐交通癱瘓。本報資料照片

高鐵台中站塞車嚴重，藍議員憂全台最大的高鐵娛樂城營運後恐交通癱瘓，建議烏日區前議員、交通部長陳世凱回來看看。綠議員說，中央已在評估闢國道匝道、台鐵新烏日站升等，建議市府及早蓋國道客運轉運站、新闢周邊道路。

記者截稿前未取得交通部回應。中市交通局表示，已著手高鐵特區整體交通規畫，將納入檢討，降低交通衝擊。

高鐵台中站是高鐵全線第二大站，每天進出站約7萬多人次；台中高鐵娛樂城為全台最大的高鐵站區開發案，基地面積4.8萬坪，今年6月底動工，力拚2026年完工、2028年中營運。

台中市商業會理事長謝豐享說，高鐵台中站現在就有塞車問題，公會憂心高鐵娛樂城營運後，恐交通大打結，不利商業發展，盼市府解決。附近居民抱怨，高鐵特區大樓林立，居民開車走台74線，平日就很塞，加上搭高鐵的人暴增，未來高鐵娛樂城營運後，可能會塞到死。

國民黨議員吳瓊華說，高鐵特區聯外道路太少了，台74線上下匝道都大塞，建議台74下匝道銜接高鐵東路、高鐵東路打通論子巷、闢建高鐵五路跨筏子溪銜接永春東七路橋梁。

國民黨議員陳政顯說，高鐵周邊台74線平日每天塞車5次，陳部長長期在烏日經營，很了解地方痛苦，建議部長來會勘、解決，否則等高鐵娛樂城開幕後，恐會比七期百貨周年慶更塞。

民進黨議員曾威認為，已爭取闢國道一號匝道、台鐵新烏日站升等，由高公局、台鐵評估中，市府要提早規畫開闢，高鐵特區通往南屯道路、學田路優化，高鐵國道客運轉運站應盡速動工。

交通局長葉昭甫說，高鐵特區車流66%走台74線，上下匝道變慢，造成高鐵東路、高鐵五路、站區一路周邊壅塞。交通局說明，已著手高鐵特區整體交通規畫，綜整娛樂城交通減輕策略，納入後續檢討，以降低交通衝擊。

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