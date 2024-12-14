台中退休婦被騙7300萬如「地面師」翻版 市府：地政防詐有3寶

台中七旬退休婦人被騙4700萬元存款，還被騙抵押名下7棟房子、騙走2600萬，前後被狠騙7300萬元，如日劇「地面師」翻版；地政局長吳存金說，地政防詐有三法寶，「地籍異動即時通」、「住址隱匿」及「指定送達地址」。

彭姓男子為首的詐騙集團盯上退休7旬婦人，以假檢警詐騙誆稱她被冒名洗錢，葉依指示交付4700萬元現金仍不夠，詐團又仿日劇「地面師」手法，帶婦人質押借貸名下7棟房產，再騙得2600萬元，葉損失7300萬元才知上當。

台中市地政局長吳存金說，詐騙集團手法層出不窮，利用投資名義或假冒公務機關設局詐騙的案件時有所聞，其中一種常見手段，就是誘騙被害人將房產拿出來設定抵押權，拿到現金後再左手換右手，貸款金額就流入詐欺集團囊中，一輩子積蓄瞬間化為烏有。

吳存金指出，地政防詐有三法寶，「申請地籍異動」即時通可加重詐騙集團詐騙成本，並即時阻；「申請住址隱匿」將所有權人住址做部分隱匿，避免他人藉由請領二類謄本取得完整地址，另外為避免錯過本身應有權利之重要通知，申請「指定送達地址」，可確保地政機關重要信件不漏接。

吳存金提醒，防止詐騙有3「不」、2「要」，「不」輕信不明人士說詞、「不」隨便提供個人資料給陌生人、「不」交付印鑑證明或自然人憑證給剛認識的人；拿到不明人士給的公務機關文件時，「要」查證它的真實性，例如透過全國地政電子謄本防偽冒查驗土地謄本或洽鄰近地政事務所詢問；遇有可疑情形「要」撥打反詐騙專線165查證。