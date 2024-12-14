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彰化社頭織襪芭樂觀光節再現人潮 串連景點免費接駁旅遊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
2024彰化社頭織襪芭樂觀光節今開幕，價廉物美吸引大量採購人潮。圖／社頭鄉公所提供
2024彰化社頭織襪芭樂觀光節今開幕，價廉物美吸引大量採購人潮。圖／社頭鄉公所提供

2024彰化社頭織襪芭樂觀光節今開幕，鄉公所串連杜鵑花大道、月眉池、社頭火車站，遊客可搭免費接駁車到各景點遊玩，今晚觀賞高空煙火和歌手獻唱，明天逛攤位、品嘗限量芭樂和古早味米苔目，五感體驗社頭鄉特色。

社頭鄉公所在社頭鄉果菜市場舉辦彰社頭織襪芭樂觀光節，上百攤位織襪、服飾、水果開賣，價廉物美，每年吸引大批外地民眾搶購，會場周邊的店家和一般住家索性門前收費停車，視距離果菜市場遠近，每次停車50元至100元，織襪芭樂觀光節盛況可見一斑。

今年鄉公所在杜鵑花大道（忠義路）、月眉池等景點布置花海、稻草創意裝置藝術和大型充氣公仔，社頭火車站前裝飾彩繪燈籠，社頭公有零售市場旁停車場設置2024台灣燈會主題燈「海上明珠－亞海發現號」與數座造型花燈，民眾來社頭鄉不只購物還能旅遊。

彰化社頭織襪芭樂觀光節展售優良織襪特色產品，另舉辦「用愛心兌好襪」，憑今（113）年11、12月發票兩張即可兌換一雙社頭好襪，每人限換兩雙，送完為止。

杜鵑花 火車站 社頭鄉

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