彰化永靖謝平安首日破萬人作客 縣長搓湯圓自曝功力非凡

頂新和德文教基金會與成美文化園，6年前恢復舉辦永靖鄉百年歲末民俗「永靖謝平安」，不少學校和社區大學把這項活動當作地方學，認為舉辦活動可讓更多人走進永靖小鎮，跟小鎮歷史產生連結。

永靖鄉公所、永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會與成美文化園，合辦2024永靖謝平安家年華，今年擴大規模，平安宴預定席開300桌但「爆桌」，參加民眾搓湯圓、共享平安宴，晚上觀賞明華園總團演出年度酬神戲「青蟬」和180秒煙火秀，成美文化園區開放東園夜遊，加上味全龍球星、小龍女李多慧與林襄等人同樂，兩天活動的首日就破萬人來永靖作客。

永靖鄉公所配合封街，鄉內各宮廟眾神明駐駕永安宮團圓，縣長王惠美、成美文化園董事長魏應交及地方士紳參加祈福祭典；魏應交說，希望永靖謝平安能成為台灣的感恩節。永靖國小內民眾大排長龍領號碼牌，只為獲取慶祝世界棒球賽12強中華隊奪冠的「世界冠軍帽」，校園與街區洋溢喜氣。

嶺東科技大學附屬南湖社區大學來搓湯圓，兼任講師陳信村表示，透過謝平安活動的參與和體驗，可讓周遭居民和遠地民眾接觸永靖小鎮，如果小鎮不舉辦活動會給人冷清感覺，舉辦活動就有機會讓人了解當地文化特色和故事，進而產生連結，遊客回去之後口耳相傳，將有更多人願意走進永靖小鎮，當地居民也對家鄉有光榮感。