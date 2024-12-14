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彰化永靖謝平安首日破萬人作客 縣長搓湯圓自曝功力非凡

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖謝平安家年華舉辦千人搓湯圓，縣長王惠美與成美文化園董事長魏應交搓湯圓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖謝平安家年華舉辦千人搓湯圓，縣長王惠美與成美文化園董事長魏應交搓湯圓。記者簡慧珍／攝影

頂新和德文教基金會與成美文化園，6年前恢復舉辦永靖鄉百年歲末民俗「永靖謝平安」，不少學校和社區大學把這項活動當作地方學，認為舉辦活動可讓更多人走進永靖小鎮，跟小鎮歷史產生連結。

永靖鄉公所、永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會與成美文化園，合辦2024永靖謝平安家年華，今年擴大規模，平安宴預定席開300桌但「爆桌」，參加民眾搓湯圓、共享平安宴，晚上觀賞明華園總團演出年度酬神戲「青蟬」和180秒煙火秀，成美文化園區開放東園夜遊，加上味全龍球星、小龍女李多慧與林襄等人同樂，兩天活動的首日就破萬人來永靖作客。

永靖鄉公所配合封街，鄉內各宮廟眾神明駐駕永安宮團圓，縣長王惠美、成美文化園董事長魏應交及地方士紳參加祈福祭典；魏應交說，希望永靖謝平安能成為台灣的感恩節。永靖國小內民眾大排長龍領號碼牌，只為獲取慶祝世界棒球賽12強中華隊奪冠的「世界冠軍帽」，校園與街區洋溢喜氣。

嶺東科技大學附屬南湖社區大學來搓湯圓，兼任講師陳信村表示，透過謝平安活動的參與和體驗，可讓周遭居民和遠地民眾接觸永靖小鎮，如果小鎮不舉辦活動會給人冷清感覺，舉辦活動就有機會讓人了解當地文化特色和故事，進而產生連結，遊客回去之後口耳相傳，將有更多人願意走進永靖小鎮，當地居民也對家鄉有光榮感。

永靖謝平安活動冠蓋雲集，縣長王惠美、縣議長謝典林、立法委員謝衣鳯與陳素月、鄉長魏碩衛、台中市政顧問蔡壁如出席。眾人和味全龍球星、小龍女搓湯圓時，王惠美表示，若非戴衛生手套，她一次可搓6顆湯圓。魏應交回答說，縣長廚藝這麼好。王惠美自稱，有個封號叫做「阿美師」，不是白叫的。一起搓湯圓的賓客全笑了。

彰化縣永靖謝平安家年華舉辦千人搓湯圓，台中市南湖社區大學快樂參加。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖謝平安家年華舉辦千人搓湯圓，台中市南湖社區大學快樂參加。記者簡慧珍／攝影

多人 湯圓 王惠美

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