鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮大典 盧秀燕今天開香祈福

為期9天的大甲鎮瀾宮重修慶成祈安七朝清醮大典，今天進入建醮活動尾聲，台中市長盧秀燕出席開香祈福，誠心祈求「大甲媽」庇佑國泰民安、世界和平，市民幸福快樂，並祝福鎮瀾宮香火持續鼎盛。

鎮瀾宮今天下午在大甲體育場玉皇壇主壇舉行普渡法會，各式普品及逾8000份供品整齊擺設，場面盛大，董事長顏清標說，此次「七朝清醮」是鎮瀾宮自1988年以來，規模最大、歷時最久的建醮活動，所有的志工夥伴都很辛苦，幾百名信眾在這麼寒冷的天氣積極為「七朝清醮」大典做準備，更顯熱心虔誠。

盧秀燕表示，代表台中市政府來參加大甲鎮瀾宮七朝清醮活動，相信「大甲媽」也會很開心，一定會保佑地方信眾幸福快樂、國泰民安、世界和平，祝福大甲鎮瀾宮香火鼎盛、信徒滿天下，所有信眾身體健康、萬事如意。

顏清標更說，這次建醮活動能夠辦得如此圓滿順利，所有的執行人員都辛苦了，特別是昨日擲杯後，七個壇都沒有擲到第二杯，可見眾神都很開心，媽祖慈悲，一定會保佑國家安全、世界和平。