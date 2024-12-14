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鎮瀾宮七朝清醮普渡 特色看桌如另類工藝展吸睛

中央社／ 台中14日電

台中大甲鎮瀾宮廟宇歷時3年重修落成，舉辦為期9天的重修慶成祈安七朝清醮大典。今天在大甲體育場舉辦普渡，其中特色「看桌」猶如另類的民間工藝展，吸引民眾欣賞。

鎮瀾宮建廟已有290多年歷史，因出現多處漏水，廟頂屋瓦與剪黏玻璃衍生安全疑慮，民國111年重修，修復廟內彩繪、金爐重建等，由國家工藝成就獎得主陳三火施作屋頂剪黏，重現鎮瀾宮風華。鎮瀾宮今天舉辦「甲辰年重修慶成祈安七朝清醮」普渡開香。

鎮瀾宮董事長顏清標致詞表示，希望透過清醮典禮，把壞的都帶走，把好的都留在台灣，國泰民安。市長盧秀燕也出席普渡開香典禮。現場普渡特色看桌，吸引民眾欣賞。

台中教育大學台灣語文系副教授林茂賢向中央社記者表示，建醮是道教中最神聖、隆重的祭典，不輕易舉辦，有人一輩子也遇不到一次。建醮分為固定式，如埔里每隔12年就會舉辦祈安清醮。

林茂賢提到，另種非固定式建醮則是廟宇重修或是新廟落成才會舉辦。鎮瀾宮的屋頂修復完工落成啟用，所以舉辦祈安七朝清醮。台灣的普渡中有「看牲」與「看桌」，「看牲」由雞鴨豬肚等肉類，做成的造型藝術，「看桌」則是捏麵人，要讓老大公、好兄弟有得吃還要有得看。

普渡看桌相當精彩，一隻隻烤鴨插上人偶頭，還有設置老翁釣魚、飛龍出沒。林茂賢指出，看牲、看桌文化讓民眾在參與普渡時，猶如欣賞民間另類的工藝展，這些祭品在祭拜完後均可以食用。

建醮 鎮瀾宮

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