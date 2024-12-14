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彰化永靖謝平安家年華登場 李多慧、林襄同樂

中央社／ 彰化縣14日電

彰化「永靖謝平安家年華」今天登場，味全龍球員及啦啦隊員李多慧、林襄等參與封街搓湯圓；為慶祝12強台灣隊奪冠，現場免費發送千頂冠軍紀念帽，首日活動吸引破萬人次同樂。

「2024永靖謝平安家年華」為期2天，由永靖鄉公所、永靖鄉共好協會、永安宮、頂新和德文教基金會及成美文化園共同主辦，封街搓湯圓、吃平安宴、祈福祭典為每年經典活動。

頂新和德文教基金會表示，今年擴大舉辦，不僅平安宴席開300桌，成美文化園區開放東園夜遊，民眾可欣賞明華園總團演出的年度酬神戲「青蟬」，並有180秒煙火秀，加上味全龍球員、啦啦隊同樂，第1天就吸引破萬人次來永靖作客。

世界棒球12強賽台灣隊奪冠，基金會特別訂製千頂冠軍紀念帽贈送給今天參與活動的民眾，有人上午不到8時就來排隊。

永靖共好協會理事長陳雍讓說，「永靖謝平安家年華」結合永續發展、地方創生、文化傳承、社區共好等願景，與周邊鄉鎮攜手合作，期盼活動成為全台特色觀光亮點，帶動觀光人潮共榮南彰化旅遊圈。

彰化縣長王惠美出席活動時，向成美文化園董事長魏應交爭取回彰化「孵蛋」。王惠美說，預計將彰化縣政府遷移到彰化交流道特定區，也規劃蓋大巨蛋，期待藉由企業返鄉投資能成功孵蛋，帶動繁榮。

魏應交表示，針對彰化孵蛋，建議全案回歸「專業評估，樂見其成」，共同為彰化縣發展而努力。

湯圓 王惠美

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