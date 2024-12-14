彰化二林反火葬場自救會遊行籲撤案 縣府：近期辦說明會

彰化縣火葬場址鄰近二林鎮，引發強烈反彈，二林鎮反火葬場自救會今在市區遊行，沿途分送抗議小旗，呼籲全鎮團結要求縣政府撤案；縣政府回應表示，近期將舉辦說明會，用科學專家數據來釐清疑慮。

二林鎮反火葬場自救會分別在天瑤宮、二林國小等地聚集，車隊和人群到鎮上信仰中心仁和宮會合，約500多人高舉旗幟、拿手板邊走邊喊口號反對興建火葬場。

自救會長陳光輝說，火葬場會製造空汙，二林鎮一年有50天的空氣品質排名全台最差，火葬場設立和運轉後更不堪設想，叫二林鎮何去何從？縣政府應另選適當地點設置以維護二林鎮民健康及農作物安全。

自救會副會長林麗美指出，縣政府將在芳苑鄉草湖村的縣有地興建彰化火葬場，這片土地是1948年縣政府接管，時隔70多年，縣政府評估場址之前有沒有再來調查環境變化？如果大家都站出來反對，火葬場不可能成案，現在流言稱火葬場拍板定案都是假消息，興建案尚未定案，她呼籲全體鎮民站出來反對。

自救會文宣組長袁震權表示，二林和芳苑的產業以務農、畜牧、養殖為主，全台每3顆雞蛋就有1顆來自二林和芳苑，興建火葬場會產生空氣、水的汙染，以後誰敢購買二林和芳苑的農產品？縣政府應撤案，不要扼殺二林和芳苑的生機。

「沒事先通知，忽然公布要興建火葬場，叫我們吞不下。」參加遊行的陳姓鎮民說，好建設都在北彰化，壞的都來南彰化，實在不公平，大家知道要興建火葬場，但縣政府選擇的地方因周邊居住人口太多，真的很不適合，應該遷移到別處。