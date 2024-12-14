王惠美喊話彰化企業返鄉「孵蛋」 味全龍頂新企業回應了

國內支持職棒味全龍、兄弟象的企業創辦人都是彰化子弟，彰化縣長王惠美今溫情喊話，期待企業返鄉投資成功孵「蛋」，帶動彰化新都心的繁榮。成美文化園董事長魏應交表示，建議全案回歸專業評估，樂見其成，讓大家共同為彰化縣發展而努力。

財團法人頂新和德文教基金會、成美文化園、永靖鄉永安宮，今舉辦「2024年永靖謝平安家年華」。成美文化園董事長魏應交致詞表示，一年一度永靖謝平安代表敬天謝神，他歡迎各界參與，感受永靖溫暖人情，而永靖二字並非代表永遠平靜，而是在大家努力下勇往邁進。

王惠美說，感謝財團法人頂新和德文教基金會董事長魏應充的支持，永靖謝平安家年華活動今年邁入第六年，人潮一年比一年多，號召很多出外打拚鄉親返鄉參加；今年有封街千人搓湯圓、超過300桌梅花平安宴的活動特色，還把味全龍世界棒球賽12強的國手、啦啦隊帶回來，讓大家感受「台灣尚勇」的精神。

王惠美話鋒一轉，提到近日力推的彰化縣政府新都心孵「蛋」；她說，將把縣政府遷移到彰交高速公路特定區，她也希望孵巨蛋的場館準備起來，國內職棒中的味全龍是頂新企業支持，中信兄弟象由鹿港辜家企業支持，都是彰化之光，非常有成就，期待企業返鄉投資能成功孵蛋，帶動彰化交流道特定區繁榮。