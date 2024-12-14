全台最美清水服務區今重開幕 風箏入口意象象徵起飛

被稱為「全台最美」的清水服務區，歷經近300天的改裝作業等待，今天終於與全台消費者正式見面，嶄新的白藍相間大片玻璃，不僅採光極佳，還有螢幕投射水族館，入口意象則是有「風箏大造型」象徵台中海線起飛外，預估將吸引眾多用路人朝聖拍照打卡新景點。

全台營收最高、同時擁有極佳夜景的國道三號「清水服務區」，以商場營運模式參與各地商場規畫，並以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，室內更以船艙為設計概念，採明亮通透設計，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機，全新完工啟用後，預估將吸引更多用路人的拍照打卡朝聖。

統一超商表示，自今年3月1日起斥資上億元啟動「清水服務區」改裝作業，不僅導入50個專櫃、為全台服務區之最，其中近三分之一櫃位為全台服務區首次引進，更首度亮相OPEN!3D影像牆、「招潮蟹意象」星巴克，以及7-ELEVEN不可思議茶BAR等吸睛亮點，僅11月試營運期間已帶動人潮與業績，較改裝臨時櫃期間成長近二倍。

特別是以台中高美濕地為靈感，將濕地內活躍招潮蟹意象為外觀設計的星巴克，以及商場內部設計全台首創OPEN!3D影像牆，整體櫃位較改裝前增加超過2成，包含連鎖店、在地名店等，服務區內新設電扶梯與廁所亦全新改裝，豐富用路人體驗。