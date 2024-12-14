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全台最美清水服務區今重開幕 風箏入口意象象徵起飛

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
歷經近300天的等待，全台最美且最新的「清水服務區」今天正式重新開幕，首日就迎來滿滿的人潮車潮。記者黑中亮／攝影
歷經近300天的等待，全台最美且最新的「清水服務區」今天正式重新開幕，首日就迎來滿滿的人潮車潮。記者黑中亮／攝影

被稱為「全台最美」的清水服務區，歷經近300天的改裝作業等待，今天終於與全台消費者正式見面，嶄新的白藍相間大片玻璃，不僅採光極佳，還有螢幕投射水族館，入口意象則是有「風箏大造型」象徵台中海線起飛外，預估將吸引眾多用路人朝聖拍照打卡新景點。

全台營收最高、同時擁有極佳夜景的國道三號「清水服務區」，以商場營運模式參與各地商場規畫，並以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，室內更以船艙為設計概念，採明亮通透設計，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機，全新完工啟用後，預估將吸引更多用路人的拍照打卡朝聖。

統一超商表示，自今年3月1日起斥資上億元啟動「清水服務區」改裝作業，不僅導入50個專櫃、為全台服務區之最，其中近三分之一櫃位為全台服務區首次引進，更首度亮相OPEN!3D影像牆、「招潮蟹意象」星巴克，以及7-ELEVEN不可思議茶BAR等吸睛亮點，僅11月試營運期間已帶動人潮與業績，較改裝臨時櫃期間成長近二倍。

特別是以台中高美濕地為靈感，將濕地內活躍招潮蟹意象為外觀設計的星巴克，以及商場內部設計全台首創OPEN!3D影像牆，整體櫃位較改裝前增加超過2成，包含連鎖店、在地名店等，服務區內新設電扶梯與廁所亦全新改裝，豐富用路人體驗。

歡慶清水服務區全新改裝開幕，統一超商宣布位於服務區內的7-ELEVEN清水綻門市也推出限定活動，即日起至12月25日於門市消費滿500元，有機會抽到55吋電視外，並自今天起至12月16日，凡在清水服務區商場全館單筆消費滿千元送100元7-ELEVEN禮券，且超過40家櫃位推出限定優惠活動；不僅如此，限時三天全台7-ELEVEN門市同慶，凡於門市指定商品消費每滿250元加贈25點OPENPOINT點數。

歷經近300天的等待，全台最美且最新的「清水服務區」今天正式重新開幕，首日就迎來滿滿的人潮車潮。記者黑中亮／攝影
歷經近300天的等待，全台最美且最新的「清水服務區」今天正式重新開幕，首日就迎來滿滿的人潮車潮。記者黑中亮／攝影

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