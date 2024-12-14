楊瓊瓔吃素7天等開葷時刻 今至后里發封王雞排加送月曆

立委楊瓊瓔繼潭子、大雅與神岡後，今天上午再赴后里鎮安宮，履約發送150片酥脆雞排，吸引大批鄉親排隊搶領，搭配備受好評的2025水果月曆，由於今天適逢鎮瀾宮建醮茹素7天後的開葷日，不少民眾拿到雞排後，忍不住現場大快朵頤，場面熱鬧，同時中信兄弟的喜悅。

冷氣團前緣已南下中部，受到中信兄弟隊奪下今年中華職棒總冠軍，立委楊瓊瓔配合全台掀起「雞排慶祝潮」！盡管天氣冷颼颼，依然履行承諾來到后里鎮安宮外發送150片酥脆雞排，與民眾一同享受棒球封王的雙重喜悅。

許多熱情民眾一早就來排隊，現場甚至有人清晨5點自備小板凳卡位，還不到領取時間，鎮安宮外卻早已人聲鼎沸，大家都是為了搶到這份「封王慶祝套餐」卯足全力，立委楊瓊瓔親自到場發送自製的新年度水果月曆及限量雞排，市議員陳本添、邱愛珊及后里區18里長也到場協助發送。

成為第一位領到雞排的李先生說，「今年配合鎮瀾宮建醮吃素7天，今天早餐用雞排開葷，可謂幸福滿點！」因此特別帶著孫子來排隊的阿嬤也樂得直呼：「水果月曆一年比一年精緻，這次還加雞排，太值得了！」 酥脆雞排與水果月曆在短短半小時內發送一空。

楊瓊瓔特別挑選后里當地知名店家製作的雞排，外皮酥香、肉質鮮嫩，不僅成為鄉親開葷熱捧的「幸福早點」，更為寒冷冬日增添暖意。而2025水果月曆，深受民眾喜愛。