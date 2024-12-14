卓榮泰到彰化參拜兩宮廟媽祖 縣長王惠美爭取5大建設

行政院長卓榮泰今天上午分別到彰化縣伸港鄉福安宮及鹿港天后宮參香，縣長王惠美向卓榮泰爭取加速推動彰化縣五大建設，包括二林精密機械園區、伸港青年住宅、彰化市鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化及彰化市東區擴大都市計畫案等，期使彰化能脫胎換骨。

伸港福安宮定12月20日至22日一連3天舉辦重建慶成三獻醮大典，12月22日入火安座。卓榮泰今天上午彰化縣王惠美、福安宮主委曾添進及多位各級民代陪同，向伸港福安宮參香祈福，王惠美除了口頭外，也遞送爭取的五大重大建設資料給卓榮泰，希望行政院能加支持並加速推動。

這五大建設，一是二林精密園區的環評進度問題，109年二階環評申請至今仍未有實質進展，希望行政院儘速協助處理。二是推動伸港青年住宅，位於伸港福安宮前方的國宅用地，在今年12月3日完成變更，計畫以30%土地提供中央用於設置社會住宅，相關經費接近2億元，這是全國首例結合社會住宅、青宅等創新規劃，期盼中央能儘早啟動設置。

三是彰化火車站鐵路高架化計畫已於111年通過，希望行政院能加速相關進度；四是捷運計畫也需要院長更多支持。五是有關於彰東都市計畫，以及正在規劃中的交流道特定區，也期盼院長多多支持，讓彰化進一步脫胎換骨，讓彰化更好更進步。