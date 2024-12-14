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沙鹿帶動海線四小龍人口數首破10萬 盧秀燕親贈幸福好禮包

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市沙鹿區人口數正式突破10萬大關，第10萬名設籍幸運兒鄧小姐與其他10位幸運兒，由台中市長盧秀燕親自頒贈幸福好禮包，共同分享榮耀時刻。記者黑中亮／攝影
台中市沙鹿區人口數正式突破10萬大關，第10萬名設籍幸運兒鄧小姐與其他10位幸運兒，由台中市長盧秀燕親自頒贈幸福好禮包，共同分享榮耀時刻。記者黑中亮／攝影

今年11月，台中市沙鹿區人口數正式突破10萬大關，沙鹿區公所今天與市民分享喜悅，第10萬名設籍幸運兒鄧小姐與被選出第9萬9996名至第10萬名設籍者，以及第10萬人往前推算前5名新生兒，共10位幸運兒，由台中市長盧秀燕親自頒贈幸福好禮包，共同分享榮耀時刻。

第10萬名設籍幸運兒鄧小姐表示，自己是屏東人，原住在台中南屯，過去曾在沙鹿區就業，與先生在中科台積電相識結婚，最近在朋友介紹下，來到沙鹿購屋並遷入正式定居，目前兩人育有一對3歲的龍鳳胎，沒想到竟然能成為第10萬幸運兒 ；而最接近第10萬名的幸運新生兒母親則是沙鹿在地人，一直熱愛沙鹿這塊土地，所以帶著丈夫一起在沙鹿發展。

市長盧秀燕表示，感謝在議會支持與市府攜手合作，一同提升海線地區各項建設力道，讓沙鹿區生活機能越來越完善，吸引人口不斷增加；沙鹿區長張世祺則說，沙鹿區鄰近中部科技園區、精密科學園區，且交通路網便捷，鄰近國道3號、西濱快速道路，還有台中港、台中國際機場、台鐵沙鹿站等陸、海、空交通工具，成功帶動海線地區人口增長。

民政局長吳世瑋表示，過去海線地區常被視為蛋白區，近年海線建設起飛，不但有海空雙港，包括龍井、沙鹿及清水區的重要交通命脈「中科西南向聯外道路」已於去年完工通車；台中捷運藍線力拚明年動工，將貫穿海線到市區，其中沙鹿區將有5個站體匯聚，將帶動當地生活機能更臻完善。

台中市沙鹿區人口數正式突破10萬大關，第10萬名設籍幸運兒鄧小姐與其他10位幸運兒，由台中市長盧秀燕親自頒贈幸福好禮包，共同分享榮耀時刻。記者黑中亮／攝影
台中市沙鹿區人口數正式突破10萬大關，第10萬名設籍幸運兒鄧小姐與其他10位幸運兒，由台中市長盧秀燕親自頒贈幸福好禮包，共同分享榮耀時刻。記者黑中亮／攝影
台中市沙鹿區人口數正式突破10萬大關，第10萬名設籍幸運兒鄧小姐與其他10位幸運兒，由台中市長盧秀燕親自頒贈幸福好禮包，共同分享榮耀時刻。記者黑中亮／攝影
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台中市沙鹿區人口數正式突破10萬大關，第10萬名設籍幸運兒鄧小姐與其他10位幸運兒，由台中市長盧秀燕親自頒贈幸福好禮包，共同分享榮耀時刻。記者黑中亮／攝影
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