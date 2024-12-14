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台中市人口突破300萬人大關 盧秀燕：有信心繼續努力

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
沙鹿區今年人口正式突破10萬大關，市長盧秀燕對未來台中市總人口數突破300萬非常有信心。記者黑中亮／攝影
沙鹿區今年人口正式突破10萬大關，市長盧秀燕對未來台中市總人口數突破300萬非常有信心。記者黑中亮／攝影

台中市海線沙鹿區今年11月13日人口正式突破10萬大關，市長盧秀燕親自迎接這一重要的歷史時刻，並強調在大家的努力下，海線不繼的建議發展，海線四小龍各區都有明顯的人口成長，而去年清水區也突破9萬外，盧市長對未來台中市總人口數突破300萬非常有信心。

市長盧秀燕表示，目前全市戶籍登記雖然只有285萬，但根據調查台中市的就業、就學、居住或生活的人口，其實早已經超過300萬人，因此在自已主政的這段時間，很多的施政考量不會只有只285萬人去計算，一直是用破300萬人的思考，因此對台中市人口的增加，市府同仁非常有信心宜居城市人口會再增加。

盧秀燕並說，台灣現在面臨少子化的情形非常嚴重，絕大部分的城市人口都在減少當中，以六都來講，人口增加的只有2個城市，可是這是整體性的問題，在這種人口減少的情況之下，在台中市不僅不減反增，而且是平均的增加，不只沙鹿區人口突破10萬人，北屯區更是異軍突起的增長至30萬人。

尤其是海線地區，過去一直被認為是人口不容易增長的地區，但近來觀察到海線四小龍每個區都在破紀錄，象徵地方建設的投入，受到市民的肯定，再加上民意代表的努力經營問政，讓大家感覺臺中是一個好地方，所以願意在這邊生孩子養兒育女，或者願意在這邊移居進來。

值得注意的是，如今梧棲人口前年破6萬，然後沙鹿破10萬，龍井區也來到了7萬8，朝向8萬人邁進，清水區也跨越9萬人，也即將繼沙鹿之後，朝向10萬大關前進，市長盧秀燕承諾市府團隊會再加強市政建設，讓海線更好更繁榮，海線地區人口能夠不減反增。

沙鹿區今年人口正式突破10萬大關，市長盧秀燕對未來台中市總人口數突破300萬非常有信心。記者黑中亮／攝影
沙鹿區今年人口正式突破10萬大關，市長盧秀燕對未來台中市總人口數突破300萬非常有信心。記者黑中亮／攝影
沙鹿區今年人口正式突破10萬大關，市長盧秀燕對未來台中市總人口數突破300萬非常有信心。記者黑中亮／攝影
沙鹿區今年人口正式突破10萬大關，市長盧秀燕對未來台中市總人口數突破300萬非常有信心。記者黑中亮／攝影
沙鹿區今年人口正式突破10萬大關，市長盧秀燕對未來台中市總人口數突破300萬非常有信心。記者黑中亮／攝影
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台中市 海線地區 盧秀燕

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